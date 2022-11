CEO Purelli: FoodWell jest dla nas naturalną drogą rozwoju

Michał Czerwiński, CEO Purella Superfoods podczas sesji "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 ocenił, że wejście w projekt Food Well było naturalnym krokiem dla Purelli.

- W ramach zarządu Purelli od dwóch lat rozpatrywaliśmy różne kierunki rozwoju m.in. poprzez kolejne rundy finansowania czy dotacje, z którymi mamy dobre doświadczenia. W pewnym momencie nadarzył się projekt Food Well i było to nie do końca może spontaniczne, ale znamy się z Marianem Owerką i Rafałem Brzoską od 6 lat - mówi.

Czerwiński przyznał, że projekt FoodWell zaczął nabierać realnych kształtów w momencie wykupienia Bakallandu z funduszu Innova Capital.

- Usiedliśmy do stołu tworząc strategię i zastanawiając się, co możemy wspólnie zrobić. Tak doszliśmy do Food Well - marki i konceptu, który będzie wpływał na wszystkie nasze brandy: Bakalland, Delecta, Purella i Be Raw - dodał.