Chiński start-up opracował zamiennik kurczaka z orzeszków ziemnych

Celem Haofood było stworzenie produktu, który nie byłby oparty na soi, a na "szerokiej gamie białek roślinnych". Start-up opracował własne metody tworzenia zmodyfikowanych, teksturowanych białek z orzeszków ziemnych, które nadają gotowym produktom teksturę i smak podobny do mięsa kurcząt.

W 2020 r. startup zakończył pierwszy etap rozwoju produktu, obejmujący m.in "nuggetsy" i "kotlety" z kurczaka na bazie roślin, a także zamknął rundę inwestycyjną o wartości 325 tys. dolarów. Firma pracuje obecnie nad rozwojem zamiennika smażonego kurczaka.

W 2021 roku Haofood planuje wprowadzić swoje produkty do sektora gastronomicznego w całej Azji Południowo-Wschodniej począwszy od Chin. Obecnie start-up pracuje nad zebraniem 1,5 miliona dolarów na rozpoczęcie dystrybucji swoich produktów do 300 restauracji i opracowanie własnych procesów ekstruzji na mokro. W 2022 roku firma planuje rozszerzyć działalność o e-commerce, a ekspansja w kanale detalicznym to plan na 2023 rok.