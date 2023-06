MyEgg przeanalizowało zwyczaje śniadaniowe wśród wegan i wegetarian. Najpopularniejszą opcją śniadaniową są kanapki, wybierane przez blisko 3/4 badanych.

Co na śniadania jedzą polscy weganie i wegetarianie?; fot. usnplash

Kiedy śniadanie?

Jak podaje MyEgg, blisko 1/3 badanych wegan i wegetarian spożywa śniadanie w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu, a ponad 40proc. w ciągu 1-2 godzin. Szybciej do śniadań siadają mężczyźni oraz single. Między 1 a 2 godziną po przebudzeniu do posiłku siadają rodzice dzieci.

Gdzie zjeść śniadanie?

Śniadania najczęściej jadane są w domu. Częściej takiej odpowiedzi udzielali respondenci posiadający dzieci oraz o niższych dochodach. 1/4 respondentów jada śniadania w pracy i są to zazwyczaj osoby w lepszej sytuacji materialnej i

posiadające dzieci.

Co na śniadanie?

Najpopularniejszą opcją śniadaniową są kanapki, wybierane przez blisko 3/4 badanych. Niemal połowa respondentów stawia na śniadanie w formie płynnej, jak płatki zbożowe, musli czy owsianka. Jaja są trzecim najpopularniejszym wyborem śniadaniowym respondentów. Wraz z jajami jedzone są najczęściej: jogurt, twaróg, omlet i ryby.

Zapytani o to, czy zdarza im się jeść jaja na śniadanie, niemal 3/4 respondentów deklaruje, że robi to co najmniej od czasu do czasu. Interesujące jest to, że prawie połowa uczestników z alergią na jaja jedzą je na śniadanie. Z 26% respondentów, którzy nie spożywają jaj na śniadanie, 40% jest weganinem/weganką. Blisko 20% z nich unika spożywania jaj z powodu alergii, a 40% z powodu preferencji kulinarnej lub braku ochoty.

Prawie co czwarty badany spożywa jaja na śniadanie przynajmniej kilka razy w tygodniu. Najczęstszą odpowiedzią było spożywanie jaj na śniadanie 1-2 razy w tygodniu. Nie pojawiły się różnice w częstotliwości spożywania jaj na śniadanie w zależności od wybranych czynników.

Picture 5.jpg

*podkreślone na wykresie N=44 oznacza niską liczebność próby, której wyniki należy traktować jakościowo

O badaniu:

Próba: N=800.

Osoby stosujące dietę wegetariańską, wegańską lub mające alergię na jaja.