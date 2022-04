Dieta wegańska może być korzystna dla psów

Dieta wegańska o odpowiedniej wartości odżywczej może być zdrowsza i bezpieczniejsza dla psów niż dieta konwencjonalna lub dieta oparta wyłącznie na surowym mięsie - do takich zaskakujących wniosków doprowadziło badanie ankietowe przeprowadzone wśród opiekunów ponad 2500 psów w Wlk. Brytanii.

Autor: PAP

Data: 17-04-2022, 10:35

Czy psy mogą być na diecie wegańskiej? fot. shutterstock

Dieta wegańska dla psów

Artykuł na ten temat ukazał się w czasopiśmie "PLOS ONE".

Zdaniem autorów publikacji z University of Winchester, wyniki ankiety, w której analizowano powiązania między sposobem odżywiania a wynikami zdrowotnymi domowych pupili, wspierają pomysł karmienia psów dietą wegańską, o ile jest ona odpowiednio zbilansowana.

"Wiele czynników może wpływać na to, że opiekunowie psów sięgają po niekonwencjonalne diety dla swoich zwierząt - mówi prof. Andrew Knight, główny autor badania. - Mogą to być obawy dotyczące środowiska, względy etyczne związane ze złym traktowaniem zwierząt hodowanych na żywność, a także bezpośrednio ze zdrowiem pupili. Jednak badania nad skutkami zdrowotnymi konwencjonalnej i niekonwencjonalnej diety u psów są na razie bardzo ubogie".

Aby określić potencjalne skutki zdrowotne różnych rodzajów psiej diety, Knight i jego koledzy przeanalizowali dane pozyskane z ankiet przeprowadzonych wśród właścicieli 2536 psów. Zwierzęta karmione były konwencjonalną dietą bazującą na mięsie, wyłącznie surowym mięsem lub dietą wegańską. Ankieta zawierała pytania dotyczące zdrowia psów, w tym liczby wizyt weterynaryjnych, stosowania leków i konkretnych zaburzeń zdrowotnych.

Analiza statystyczna wyników pokazała, że ogólnie psy na diecie konwencjonalnej były w gorszym stanie zdrowia niż psy na diecie surowej lub wegańskiej. Dodatkowo psy karmione wyłącznie surowym mięsem wydawały się zdrowsze niż te na jedzące pokarmy wyłącznie roślinne.

Jednak naukowcy zauważyli kilka czynników, które uniemożliwiają jednoznaczne stwierdzenie, że surowa dieta jest dla psów korzystniejsza niż wegańska. Po pierwsze, ujęte w badaniu psy karmione surowizną były statystycznie znacznie młodsze niż te na diecie wegańskiej, co może wyjaśniać ich lepszy stan zdrowia. Ponadto zwierzęta, którym właściciele podawali jedynie surowe mięso wyraźnie rzadziej trafiały do ​​weterynarza. "Z pozoru może to być oznaką lepszego zdrowia, jednak kilka wcześniejszych badań wykazało, że opiekunowie psów na diecie surowej zdecydowanie rzadziej zwracają się o poradę weterynaryjną" - podkreślają badacze z Winchester.

Ich zdaniem potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić, czy surowe mięso lub dieta wegańska faktycznie wiążą się z lepszymi wynikami zdrowotnymi psów. Chcą w tym celu przeprowadzić dużo większe, przekrojowe badania zwierząt pozostających na różnych dietach, z uwzględnieniem takich danych jak wyniki badań klinicznych i historia chorób weterynaryjnych.

Prof. Knight dodaje, że wbrew pozorom ich odkrycie wcale nie jest wywrotowe, ponieważ już wcześniejsze badania wiązały dietę opartą na surowym mięsie ze zwiększonym ryzykiem zakażeń patogenami i z niedoborami żywieniowymi. "W świetle zarówno nowych, jak i wcześniejszych ustaleń sugerujemy, że dieta wegańska o odpowiednich właściwościach odżywczych może w rzeczywistości być najzdrowszym i najmniej niebezpiecznym wyborem dla psów" - podsumowuje.

Na zakończenie Knight dodaje, że badanie jego grupy jest zdecydowanie największym opublikowanym do tej pory badaniem badającym wpływ diety mięsnej i bezmięsnej na wyniki zdrowotne psów. "Dogłębna analiza szeregu obiektywnych danych, a także opinii właścicieli i zgłoszonych ocen weterynaryjnych dotyczących stanu zdrowia, pokazała, że najzdrowszymi i najmniej niebezpiecznymi wyborami żywieniowymi dla psów są zdrowe diety wegańskie" - zaznacza.