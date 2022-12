- Choć święta w Polsce cały czas są bardzo tradycyjne, to nasze stoły stają się coraz bardziej ekumeniczne. Na świątecznym stole ląduje piernik babci, a obok pojawia się roślinny pasztet. Te produkty się świetnie łączą i wpisują w polską tradycję. Nie muszą ze sobą konkurować. Nie potrzebny jest nam radykalizm przy Wigilijnym stole - mówi Karolina Kubara, współwłaścicielka marki Dobra Kaloria.

Dobra Kaloria: Przy świątecznym stole nie potrzebujemy radykalizmów

Roślinne i tradycyjne dania na świątecznym stole

Anna Wrona: Dla wegetarian i wegan Wigilia to bardzo przyjazne święto. Ostatnio, dodatkową roślinną opcją na świątecznym stole stają się także zamienniki ryb. Czy w Polsce rośnie zainteresowanie takimi produktami?

Karolina Kubara, współwłaścicielka marki Dobra Kaloria: W odróżnieniu od Świąt Wielkanocnych, Wigilia Bożego Narodzenia jest bezmięsna. Nawet osoby na diecie wegańskiej mogą znaleźć coś dla siebie: zjeść kapustę z grochem czy grzybami czy też inne tradycyjne danie i dalej być w zgodzie ze swoja dietą. Z kolei zamienniki ryb to temat, który pojawił się u nas w zeszłym roku. Dosyć długo szukaliśmy receptury, pozwalającej na stworzenie smacznej roślinnej ryby przypominającej tradycyjną wersję także w strukturze i zapachu. Premiera kotlecików a’la rybych w marce Dobra Kaloria odbyła się właśnie przed Wigilią, z myślą o osobach, które chciałyby przy świątecznym stole zastąpić rybę z ośćmi – ryba roślinną. Może to śmieszne, ale w roślinnych rybach dla wielu osób ważne jest również to, że nie mają one ości. Produkt ten został tak dobrze przyjęty, że sprzedajemy go cały rok. Przed tymi świętami jest on dostępny dodatkowo w szerszej dystrybucji.

Jak Wasz produkt sprawdził się na świątecznym stole?

Z naszymi kotlecikami a’la rybnymi jest tak, jak z zamiennikami mięsa – ludzie łączą je z produktami tradycyjnymi. Podobnie jak na grilla większość osób kupuje zarówno tradycyjna kiełbasę, jak i roślinna kaszankę, tak samo nasze roślinne ryby często pojawiają się u osób, które obok postawią tradycyjnego karpia w galarecie. Warto mieć na uwadze, że przy wigilijnym stole mogą zasiąść osoby będące na dietach roślinnych. Obserwując stoły świąteczne w mojej rodzinie czy rozmawiając ze znajomymi, mam wrażenie, że choć święta w Polsce cały czas są bardzo tradycyjne, to nasze stoły stają się coraz bardziej ekumeniczne. Na świątecznym stole ląduje piernik babci, a obok pojawia się roślinny pasztet. Te produkty się świetnie łączą i wpisują w polską tradycję. Nie muszą ze sobą konkurować. Nie potrzebny nam jest radykalizm przy Wigilijnym stole.

Roślinne produkty są nie tylko dobre dla naszego zdrowia, dla zwierząt i dla planety, ale są też bardzo wygodne. Wystarczy je tylko podgrzać. Bardzo ułatwia to przygotowania, których na Święta Bożego Narodzenia nie brakuje. Mamy więc roślinną rybę, która świetnie smakuje, pachnie jak ryba, a do jej przygotowania wystarczą 2 minuty. Niektórzy robią naszą rybę w wersji po grecku lub stosują w innych tradycyjnych polskich potrawach.

Czy w tym roku także poszerzacie ofertę produktów świątecznych?

Tak. Na tegoroczny okres świąteczny przygotowaliśmy kolejną wersję naszego roślinnego pasztetu pieczonego w foremce. W stałej ofercie mamy pasztet z suszonymi pomidorami. Na te święta przygotowaliśmy dodatkowo pasztet ze śliwką. Nasz roślinny pasztet ze śliwką można zaserwować na stole, pokroić w eleganckie plastry czy udekorować. Produkt swoją premierę będzie mieć w okolicach 15 grudnia.

Dodatkowo, co roku, jak Kevin sam w domu, pojawiają się też w marce Dobra Kaloria klopsiki grzybowe. To produkt sprzedawany tylko na święta. Klopsiki grzybowe będą dostępne w sprzedaży od 8 grudnia w ramach krótkiej akcji przedświątecznej. Wiemy, że wiele osób na nie czeka. Produkt ten można stosować też jako farsz czy dodatek do różnych świątecznych potraw.

Okres grudniowy to również czas słodkich prezentów dla dzieci. Czy stawiacie też na słodkości?

Oczywiście, nikt z nas nie wyobraża sobie świąt bez słodkości. Jednocześnie nadal obecny jest trend prozdrowotny. Coraz więcej świadomych rodziców, dziadków i wychowawców w przedszkolach i szkołach wybiera do paczek świątecznych produkty bez dodatku cukru. W tym roku specjalnie na święta opracowaliśmy minibatoniki o smaku piernika. W składzie jest skórka pomarańczowa oraz całe bogactwo przypraw: cynamon, goździki, kardamon czy imbir. Osobiście uważam, że są one idealnie skomponowane.

W sklepie intenetowym dobrakaloria.pl pojawiły się zestawy prezentowe #Dobra na prezent. Skąd taki pomysł?

W tym roku w Dobrej Kalorii bawimy się w Świętego Mikołaja. Przygotowaliśmy w naszym sklepie intenetowym trzy zestawy prezentowe: dla dzieci, dla osób aktywnych i dla miłośników przyjemności. Wszystkie paczki #Dobra na prezent są zapakowane w świąteczne opakowanie. Dołączamy też do nich kartkę świąteczną, którą możemy wypełnić dedykacją i wysyłamy pod wskazany adres. Robimy cały serwis Mikołajowy. Bardzo nas cieszy, że zestawy dla dzieci są zamawiane nie tylko przez indywidualnych klientów, lecz także przez szkoły.

A jak będą wyglądać tegoroczne święta w Twoim domu? Czy masz jakąś swoją ulubioną potrawę świąteczną?

Muszę przyznać, że jestem ogromnym fanem zupy grzybowej z prawdziwków z łazankami, którą moja mama przygotowuje tylko raz w roku. Kocham też kompot z suszu i makowiec.