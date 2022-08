Dobra Kaloria stworzyła nową linię przekąsek dla dzieci

Autor: AW

Data: 09-08-2022, 17:45

Dobra Kaloria w ramach akcji back to school startuje z Ziomkami – nową linią produktów dedykowanych dzieciom. Jako pierwsze do sprzedaży trafią dwa batony o smaku mango oraz bananowym, a także kulki o smaku ananas&kokos oraz truskawka&kokos.

Dobra Kaloria stworzyła nową linię przekąsek dla dzieci - Ziomki; fot. mat. pras.

– Mam 3 synów i co roku obserwuję, jak przed powrotem do szkoły sklepy zalewa fala słodyczy „do plecaka” czy „przed pierwszym dzwonkiem”. Z syropem glukozowo-fruktozowym, barwnikami czy sztucznymi dodatkami, które aż trudno wymówić. Postanowiliśmy stworzyć pyszne i wartościowe przekąski dla dzieci, ale i razem z nimi. Ziomki to efekt zespołowej pracy naszych technologów i dzieci naszych pracowników i przyjaciół, które oceniały smaki. Tak powstały batony i kulki, które mają świetne owocowe smaki, które kochają najmłodsi, ze składem, który pasuje najbardziej wymagającym rodzicom. Mam nadzieję że Ziomki staną się przyjaciółmi wielu dzieciaków – mówi Karolina Kubara, współwłaścicielka marki Dobra Kaloria.

Jako pierwsze do sprzedaży trafią batony i kulki. Batony dostępne będą w dwóch smakach: mango i banan. Smaki kulek to ananas&kokos oraz truskawka&kokos.

Ziomki: Jaki skład?

Jak tłumaczy Karolina Kubara, batony powstają na bazie orzechów nerkowca, dzięki czemu są miękkie i lekko kremowe. Z kolei bazą lekko chrupiących kulek jest komosa ryżowa i kokos.

– Chcemy zaoferować najmłodszym to, co lubią, czyli słodkie przekąski, ze składem, który lubimy w Dobrej Kalorii. Czyli naturalnie, bez dodatku cukru, sztucznych dodatków, konserwantów, barwników. Na bazie owoców, orzechów i komosy ryżowej lub kokosa – wymienia współwłaścicielka Dobrej Kalorii.

Ziomki: Gdzie kupić?

Ziomki będą miały swoją premierę w sieci Lidl 18 sierpnia 2022. Pojawią się na standach Dobrej Kalorii. Od dnia premiery będą także dostępne w sklepie online: sklep.kubara.pl/kategoria/dobra-kaloria.

W kolejnych miesiącach nowa linia przekąsek trafi do następnych sieci.