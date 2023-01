Dobra Kaloria wprowadza pierwszy na polskim rynku roślinny zamienniki mięsa dedykowany najmłodszym. To Roślinniaki – klopsiki a’la drobiowe. Produkt już niedługo będzie miał swoją premierę w Lidlu.

Dobra Kaloria wprowadza roślinny zamiennik mięsa dla dzieci; fot. mat. pras.

Roślinniaki – klopsiki a’la drobiowe dla dzieci

Dobra Kaloria rozszerza portfolio o kolejny produkt dla dzieci. Po Ziomkach, linii słodkich przekąsek dedykowanych młodszej grupie wiekowej, do sprzedaży trafią Roślinniaki – klopsiki a’la drobiowe bogate w wartości odżywcze: kwasy tłuszczowe Omega 3, białko, żelazo i witaminę B12.

– To wartościowy produkt dla wszystkich dzieci – nie tylko tych, których rodzice wybierają dietę roślinną, ale także tych na tradycyjnej diecie. Ma prosty i naturalny skład, bogactwo wartości odżywczych i smak ulubionego przez dzieci mięsa, czyli kurczaka. Poza tym są proste i szybkie w przygotowaniu. Wygodna forma małych klopsików pozwala na tworzenie różnych potraw dla dzieci typu makaron z klopsikami, klopsiki z ziemniaczkami i ulubioną surówką czy po prostu solo klopsiki – mówi Karolina Kubara, współwłaścicielka marki Dobra Kaloria.

Dieta dzieci a roślinne zamienniki

Klopsiki a’la drobiowe Dobrej Kalorii uzyskały pozytywną opinię dietetyka klinicznego z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących sposobu odżywiania dzieci i młodzieży oraz NORM Żywienie dla populacji Polski.

– Nowy produkt Dobrej Kalorii ma wysoką zawartość żelaza: w 100 g produktu jest go 3,2mg. Według norm RDA zapotrzebowanie na żelazo w grupie dzieci do 3 roku to 7mg na dobę, natomiast w wieku 4-12 lat to 10mg/dobę. 100 g gramowa porcja produktu jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie na żelazo dziecka od prawie 30 do 50% – ocenia mgr Karolinę Górnik-Horn, dietetyk kliniczny.

Ze względu na zawartość oleju rzepakowego w produkcie, ma on bardzo dobry profil tłuszczowy. Brak tłuszczy trans, a zawartość kwasów omega, przedstawia się następująco:

· Omega – 3 – 1,1g/100g

· Omega – 6 – 3,1g/100g

· Omega – 9 – 9,3g/100g

Co daje prawidłowe proporcje kwasów omega-3 do omega-6 w stosunku: 1: 3.

Roślinniaki: Gdzie kupić?

Roślinniaki – klopsiki a’la drobiowe pojawią się w pierwszej kolejności w sieci Lidl.