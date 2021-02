Dokumentaliści: Jeśli jedzenie wegańskie będzie tak przetworzone jak mięso, też nie będzie zdrowe

System, który nas karmi, oszalał. Nigdy wcześniej w sklepach nie było takiego wyboru. Nasze wydatki na żywność nigdy nie były tak niskie, a otyłość i cukrzyca tak powszechne. Kto przyzwyczaił konsumentów do produktów tak słodkich, tak słonych, w tak atrakcyjnych kolorach? Producenci przemysłowi. Czy zastanawiałeś się, co zawiera apetyczny cordon-bleu kupiony w supermarkecie? Dlaczego w jego skład wchodzi kilkadziesiąt składników chemicznych, w tym dodatki i konserwanty? To właśnie od złożoności tego dania rozpoczyna się podróż za kulisy przemysłu rolno-spożywczego. Okazuje się, że zdrowa nie jest nawet dieta wegańska, ponieważ jest równie silnie przetworzona co produkty zawierające białko zwierzęce.

Film dostępny pod linkiem: https://www.arte.tv/pl/videos/091150-000-A/smieciowe-jedzenie/