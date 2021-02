Dr Oetker wprowadza wegańską pizzę Ristorante

Dr Oetker rozszerza swoją linię Ristorante o pierwszą wegańską pizzę. 'Pizza Margherita Pomodori' zawiera m.in. zamiennik sera na bazie oleju kokosowego, świeże i marynowane kawałki pomidorów oraz bazylię na bazie sosu pomidorowego.

W rozmowie z Vegconomist, twórca produktu Insa Parkan, przyznał, że dla producenta kluczowe było, aby znaleźć wysokiej jakości substytut sera.

- Znaleźliśmy go dzięki recepturze na bazie oleju kokosowego. Ponieważ do tej pory do naszych mrożonych pizz używaliśmy tylko prawdziwego sera, takiego jak mozzarella, edam czy gouda, największym wyzwaniem było znalezienie alternatywy o równoważnym smaku - dodał.

Ristorante Vegan Margherita trafi na europejskie półki w marcu w cenie ok. 3,29 euro.