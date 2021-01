Drobimex debiutuje na rynku zamienników mięsa

Drobimex poszerza swoją ofertę o produkty bezmięsne, by lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów będących na diecie wegańskiej i wegetariańskiej - czytamy w komunikacie.

W ostatnich latach Drobimex zainwestował ponad 70 mln euro w unowocześnianie swoich zakładów produkcyjnych. Wyposażenie goleniowskiego zakładu w nowoczesną linię plasterkowania i pakowania wartą ponad 5 mln euro pozwoliło firmie zwiększyć produkcję wędlin z 80 do 400 ton miesięcznie. Kolejna modernizacja zakładu w Goleniowie, która rozpoczęła się w grudniu 2020 roku, pozwoli ponownie zwiększyć produkcję wędlin do 465 ton miesięcznie.

Dzięki modernizacjom Drobimex każdego roku poszerza swój asortyment o nowe wyroby - w tym roku wprowadza 4 nowości z linii „Veggie”.

- Nasz nowy asortyment jest odpowiedzią na potrzeby rynku, które zawsze skrupulatnie obserwujemy. Jako producent mięsa i wędlin z drobiu podjęliśmy wyzwanie, aby stworzyć coś zupełnie nowego. Nasze w 100% roślinne produkty z linii Veggie są przygotowane nie tylko dla wegan i wegetarian, ale również dla tych, którzy chcą odkrywać nowe smaki, są także odpowiednie dla osób będących na diecie bezglutenowej. Linia „Veggie” nie zawiera nie tylko mięsa, ale także soi, gdyż jako firma chcemy przyczyniać się do ochrony lasów tropikalnych przed wycinką pod uprawę soi – wyjaśnia Klaus Roppel, prezes firmy Drobimex.

W nowej, bezmięsnej linii Drobimex oferuje trzy rodzaje produktów krojonych, tj. Plasterki w stylu Salami, Plasterki w stylu paprykowym i Plasterki w stylu szynki oraz Przekąskę roślinną w formie parówek. Opakowania produktów mają charakterystyczny, miętowy kolor i oznaczone są logiem linii „Veggie”.

Obecnie na rynku dostępnych jest ok. 80 rodzajów wędlin firmy Drobimex, a także urozmaicony asortyment mięsa. Jako jeden z pierwszych zakładów produkujących wędliny drobiowe firma stworzyła także szeroką gamę produktów bezglutenowych - aż 36 wyrobów uzyskało certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Producent sprzedaje swoje produkty zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Aż 80% produkcji szczecińskiego przedsiębiorstwa wysyłane jest na eksport do krajów Unii Europejskiej oraz do 35 państw znajdujących się poza UE, głównie w Azji i Afryce.