Duże sieci za duże dla Beyond Meat? Roślinny gigant łapie zadyszkę

Beyond Meat obniżył prognozę przychodów na trzeci kwartał 2021 roku. Spółka zmaga się ze spadkiem popytu ze strony sieci sklepów spożywczych i niedoborem siły roboczej.

Beyond Meat obniża prognozy

Beyond Meat obniżył prognozę przychodów na trzeci kwartał 2021 roku. Spółka zmaga się ze spadkiem popytu ze strony sklepów spożywczych i niedoborem siły roboczej. Jak podaje Reuters, problemy są na tyle poważne, że spółka nie zdołała zatowarować na czas części sklepów, z którymi ma podpisane kontrakty. W efekcie kurs akcji spółki spadł o 15 proc.

Sprzedaż detaliczna odpowiada za zdecydowaną większość przychodów Beyond Meat. Eksperci oceniają, że spadki spółki w tym kanale odpowiada...odmrażanie gastronomii, które zmniejszyło popyt konsumencki na zamienniki mięsa do przygotowania w domu.

Firma przyznała również, że nie była w stanie obsłużyć nowych zamówień od dystrybutora obsługującego jednego z dużych klientów firmy. Ponadto, złe warunki pogodowe spowodowały uszkodzenie zapasów przechowywanych w jednym z jej zakładów.

Beyond Meat czuje oddech konkurencji?

Najsłynniejszy producent roślinnych zamienników mięsa stoi również w obliczu innych wyzwań, w tym rosnącej konkurencji ze strony Impossible Foods i innych nowych graczy na rynku oraz rosnących cen surowców.

Beyond Meat poinformował, że w III kwartale 2021 spodziewa się przychodów netto na poziomie około 106 milionów dolarów w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie między 120 a 140 milionów dolarów. Spółka ma przedstawić pełne wyniki za trzeci kwartał 10 listopada.

W ostatnim czasie Beyond Meat skupia się na rozwoju zamienników mięsa z kurczaka. We październiku spółka ogłosiła premierę Beyond Chicken Tenders w sieciach handlowych, po tym jak linia odniosła duży sukces w sektorze gastronomicznym. Beyond podpisał dużą umowę m.in. z siecią Walmart.