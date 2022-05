Duże zmiany w firmie Zmiany Zmiany. Producent batonów szykuje nowości

W 2021 roku firma Zmiany Zmiany - producent wegańskich batonów zmieniła właścicieli i przeszła restrukturyzację. O tym, co zmieniło się w Zmianach Zmianach oraz jakie są plany spółki na przyszłość rozmawialiśmy z nowymi właścicielkami - Katarzyną Smolińską i Agnieszką Sawicką.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 05-05-2022, 15:44

Katarzyna Smolińska i Agnieszka Sawicka, nowe właścicielki firmy Zmiany Zmiany opowiedziały nam o planach firmy. fot. mat. pras.

Zmiany Zmiany i ostatnie zmiany w firmie

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: W 2021 r. firma Zmiany Zmiany zmieniła właściciela. Co było przyczyną tej, nomen omen, zmiany?

Katarzyna Smolińska, Agnieszka Sawicka, właścicielki firmy Zmiany Zmiany: Firma zmieniła właścicieli w październiku 2021 roku. Poprzedni właściciele i założyciele firmy zdecydowali się na...zmiany w swoim życiu. Nowi właściciele, a właściwie właścicielki to osoby związane częściowo z poprzednią ekipą. Siedziba i zakład produkcyjny nadal są w tym samym miejscu, gdzie powstała cała idea Zmian i wyszły na świat pierwsze zdrowe batony.

Czy zachowany został kierunek rozwoju firmy?

Kierunek rozwoju jest utrzymany – nadal produkowane są batony wegańskie, bezglutenowe, bez dodatków konserwantów, aromatów, ulepszaczy i cukru. Wszystkie produkty wprowadzone przez poprzednich właścicieli są nadal w ofercie firmy, ale pracujemy też nad nowymi smakami, ciągle w tej samej idei. Ma być pysznie i zdrowo.

Do kogo trafiają batony Zmiany Zmiany?

Półki sklepowe przepełnione są batonami, a konsumenci chętnie wybierają te słodkie i tanie. Do jakich klientów Zmiany Zmiany kierują swoją ofertę, jak firma radzi sobie z konkurencją dużych firm?

Nasza firma powstała z myślą o weganach, którzy przez ostatnie 8 lat dobrze poznali nasze produkty. W 2022 roku wychodzimy z naszą ofertą szerzej – nie tylko do wegan, ale również do sportowców, osób aktywnych, dbających o zdrowy tryb życia. Jesteśmy obecni na różnych imprezach sportowych, nawiązujemy współpracę z ambasadorami z różnych dyscyplin sportowych i dziedzin, wspieramy zawody sportowe i młodych sportowców. Konkurencja w branży słodyczy jest duża, ale nam zależy na klientach świadomych, którzy wiedzą, co jedzą.

Gdzie można kupić batony Zmiany Zmiany?

Batony firmy Zmiany Zmiany są obecne m.in. w sieci Rossmann. Jaka jest obecna strategia dystrybucyjna firmy?

Ciągle wypracowujemy model dystrybucji. Stawiamy na niewielkie sklepy z żywnością prozdrowotną, sklepy spożywcze ze „zdrową półką”, zielarnie, sklepy z odżywkami dla sportowców. Coraz częściej nasze produkty można jednak też znaleźć w miejscach nietypowych, takich jak kawiarnie, siłownie, ścianki wspinaczkowe, aquaparki czy ostatnio nawet salony fryzjerskie. Kilka smaków można kupić w sieci Rossmann.

Zaczęliśmy też współpracę z siecią Lidl, który w stałej ofercie ma naszego proteinowego batona – Sztangę. Istotnym kanałem sprzedaży jest też oczywiście internet – nasze batony można kupić w kilku ogólnopolskich sklepach internetowych ze zdrową żywnością, ale również na naszej stronie.

Co planują Zmiany Zmiany?

Firma o tak charakterystycznej nazwie na pewno nie stoi w miejscu. Co nowego wydarzyło się od ubiegłego roku, jakie są plany nowości produktowych?

No tak, Zmiany Zmiany zobowiązują :) Zmieniliśmy nie tylko właścicieli, ale też formę własności. Po drobnej restrukturyzacji firma przeszła tez modernizację, został odnowiony park maszynowy. Jesteśmy na etapie przygotowywania kilku nowości – ale będzie to niespodzianka. Na tę chwilę możemy zdradzić, że pierwsza nowość pojawi się jeszcze wiosną. Planów mamy wiele, czasu tylko brakuje na realizację.

Dziękuję za rozmowę.