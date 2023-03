Z raportu NPD Group wynika, że pokolenia Generacji Z i Millenialsi będą niemal w całości odpowiedzialne za wzrost alternatyw mlecznych i mięsnych do 2024 roku. Jak wskazują młodzi, jest to związane z troską o klimat i potrzebą aktywnego działania.

Generacja Z odpowiada za wzrost alternatyw mlecznych i mięsnych; fot. shutterstock

20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa (Meatout Day) zainicjowany w celu zachęcenia do stosowania diety opartej na roślinach

Według badań NPD Group, 79 proc. populacji Gen Z wybiera bezmięsny dzień w tygodniu, a 65 proc. twierdzi, że chce stosować dietę bardziej roślinną

Generacja Z dba o środowisko

Z raportu NPD Group wynika, że wraz z dojrzewaniem Gen Z do pełnej siły nabywczej, rynek żywności opartej na roślinach będzie się rozwijał. Obecnie 79 proc. populacji Gen Z wybiera bezmięsny dzień w tygodniu, a 65 proc. twierdzi, że chce stosować dietę bardziej roślinną.

Badanie McKinsey Insights z 2022 r. pokazuje, że obecnie 73 proc. przedstawicieli generacji Z uważa, że ich pokolenie jest najbardziej zaniepokojone wpływem tego, co jemy, na środowisko. Starsze osoby rozumieją realia zachodzących obecnie zmian klimatycznych, ale dla nich potrzeba zmian nie jest tak pilna, i dlatego nie są skłonne dokonywać wyborów wyłącznie w oparciu o środowisko. A ponieważ zmiana sposobu odżywiania się jest fundamentalną zmianą stylu życia i światopoglądu, niechętnie rezygnują z niedzielnego kotleta.

Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa

Choć dzień bez mięsa został zainicjowany w 1985 roku, to weganizm i wegetarianizm nigdy nie były tak popularne, jak w ostatnich latach. To wszystko za sprawą pokolenia Z, wśród którego ograniczanie spożycia produktów odzwierzęcych jest znacznie bardziej rozpowszechnione niż w pozostałych grupach wiekowych. Zetki nie tylko decydują się na stosowanie diety opartej na roślinach, ale aktywnie przekonują swoich rówieśników do takich zmian.

Projekt Kuchnia dla Klimatu

Młodzież z projektu Kuchnia dla Klimatu w ramach warsztatów dla rówieśników objaśnia zależności pomiędzy zmianą klimatu a aktualnym modelem produkcji żywności. Zespół pracuje nad książką kucharską, która w całości składa się z przepisów wegetariańskich i wegańskich.

Młodzież zauważa wzrost zainteresowania dietą roślinną wśród rówieśników.

— Wegetarianizm nie dotyczy już pojedynczych jednostek. W jego popularyzacji dużą rolę odgrywają social media, które są nieodłączną częścią życia naszych kolegów i koleżanek — mówi Tomasz Wróblewski, lider projektu (nie)zmarnowani, I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Jego zespół zajmuje się wszelkimi rodzajami marnowania zasobów, w tym żywienia, co uważają za duży problem społeczny. Tłumaczą także, że do produkcji i transportu żywności, potrzebujemy określonej ilości wody i energii. Wyrzucając jedzenie, marnujemy te zasoby. Dodatkowo produkujemy dużą ilość odpadów, a sytuacja planety nie pozwala na taką niegospodarność.