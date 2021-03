Ekspertka: Borys Szyc w reklamie Alpro to dobry pomysł

Borys Szyc zachęca do diety roślinnej, choć jeszcze niedawno jadł burgery w McDonald's

Zaangażowanie Szyca to niekoniecznie wpadka - aktor może przyciągnąć fleksitarian

Marka Alpro w swojej komunikacji nie powinna zapominać o weganach i wegetarianach

Jak informowaliśmy kilka dni temu, aktor Borys Szyc został twarzą najnowszej kampanii reklamowej produktów roślinnych Alpro pod hasłem "Dla Ciebie pyszne, dla planety dobre". W reklamie występuje także ambasadorka marki Daria Ładocha.

Udział Szyca w reklamie roślinnych napojów wzbudził kontrowersje, bowiem jeszcze niedawno aktor zajadał się mięsnymi burgerami w reklamie McDonald's.

W ocenie Dobrosławy Gogłozy marka Alpro postąpiła słusznie angażując Borysa Szyca.

- Jednym z najważniejszych wyzwań dla produktów niszowych jest dotarcie do klientów spoza niszy. Jest to proces szczególnie istotny w przypadku marek wegańskich i wegetariańskich, ponieważ mają one zwartą, gotową i często zorganizowaną grupę pierwszych konsumentów i łatwo popełnić błąd polegający na nadmiernym skupieniu się na komunikacji głównie z tą grupą. Taka grupa daje firmom bardzo dobry start na początku, ale ta wygoda to również pułapka. Warto wystrzegać się zbyt wygodnego urządzania się w swojej niszy - dodaje.

Szyc przyciągnie fleksitarian do Alpro?

Gogłoza wskazuje, że Borys Szyc pasuje do strategii marki Alpro, która chce pokazać, że jej produkty są dla wszystkich.

- Co więcej, Alpro od dawna dość konsekwentnie prowadzi komunikację skierowaną raczej do fleksitarian niż osób całkowicie odrzucających produkty odzwierzęce. Ma to sens, ponieważ takich osób jest dużo więcej. (...) Ludzie zmieniają swoje nawyki żywieniowe w bardzo różny sposób. To nie działa tak, że najpierw rezygnują ze zjadania krów, później świń, następnie kurczaków, a na końcu jajek. Są osoby, które jedzą mięso, ale nie piją krowiego mleka. Ktoś inny nie je ryb, ze względu na olbrzymie zanieczyszczenie oceanów. Są osoby, które jedzą roślinnie tylko przez część tygodnia i będą miały w lodówce produkty, które będą w różny sposób ze sobą łączyć - dodaje.