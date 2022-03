Foods Brothers pomogą firmom z Ukrainy działającym w Polsce

Choć Andrzej Kołosowski urodził się na Ukrainie, od lat mieszka i prowadzi biznes w Polsce. Dziś organizuje zbiórkę materiałów opatrunkowych i oferuje pomoc ukraińskim firmom działającym w Polsce.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 01-03-2022, 16:04

Andrzej Kołosowski od 2018 r. ze wspólnikiem dystrybuuje w Polsce m.in. słynne burgery Beyond Meat. fot. mat. pras.

Foods Brothers pomagają Ukrainie

Choć Andrzej Kołosowski urodził się na Ukrainie, od lat mieszka i prowadzi biznes w Polsce. Wraz z Irlandczykiem Stanem McGowanem w 2018 r. założyli Foods Brothers. Spółka jest polskim dystrybutorem zamienników mięsa i ryb, m.in. słynnego Beyond Meat czy Linda McCartney.

W miniony weekend Kołosowski był na polsko-ukraińskiej granicy. Jak sam mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, był pozytywnie zaskoczony reakcją Polaków.

- Widziałem bardzo dużo wolontariuszy z całej Polski: Gdańska, Poznania, Wrocławia. Widziałem też rejestracje czeskie i niemieckie. Ludzie przyjeżdżają, pomagają z jedzeniem, odzieżą, transportem i zakwaterowaniem. Sam odebrałem w niedzielę pięć osób: dwie matki i troje dzieci. Niestety, po stronie ukraińskiej jest olbrzymia kolejka do granicy. To głównie matki z dziećmi, które stoją na chłodzie. Do tego ogromna kolejka aut. Procedury na granicy trwają długo, a wszystko odbywa się na otwartym terenie. W dodatku wiele osób nie ma dokumentów, przez co odprawa odbywa się w tempie ok. 3 osoby na 15 minut - falami. Matki opowiadały, że często przebierają niemowlaki na gołej ziemi, palą ogniska. Niestety, wolontariuszy na stronie ukraińskiej jest dużo mniej niż na polskiej - dodaje.

Foods Brothers o pomocy dla Ukrainy

Andrzej Kołosowski przyznaje, że wielu jego przyjaciół pozostało w Kijowie i Lwowie.

- Niektórzy zostali, część wyjechała na zachód Ukrainy. Mają nadzieję, że to się niedługo skończy. Wielu ludzi boi się przekraczać granicę. Nie mają pieniędzy, nie wiedzą co tu ich spotka. Dlatego trzeba przekazywać jak najwięcej informacji o tym, że w Polsce czekają na nich bezpłatny transport, nocleg i jedzenie - dodaje.

Nasz rozmówca także organizuje pomoc dla Ukrainy. To zbiórka jedzenia i leków, ale nie tylko. Kołosowski udostępnia także suchy magazyn dla ukraińskich firm, które nie zdążyły wrócić z towarem do kraju.

- Zostało nam około 150 miejsc paletowych. Pomagamy także w poszukiwaniu dostępnych magazynów - mówi.

Pomoc dla ukraińskich firm w Polsce

- Wiem, że wiele firm ma ten problem. Jeżeli będzie taka potrzeba, zachęcam do zgłaszania się do mnie. Możemy też pomóc sprzedać w Polsce niektóre towary np. z krótką datą przydatności do spożycia żeby chociaż w ten sposób przedsiębiorcy odzyskali pieniądze - dodaje.

Kołosowski organizuje także zbiórkę różnego rodzaju materiałów opatrunkowych dla wysyłki na Ukrainę. Najpotrzebniejsze są wszelkiego rodzaju środki opatrunkowe: bandaże, sterylne opatrunki, gaza, nici medyczne, plastry, środki antyseptyczne, opatrunki elastyczne, pasty na rany.

Wszystkie informacje oraz pytania można przesyłać na adresy: biuro@boxe.pl i orders@foodsbrothers.com

Miejscem zbiórki środków opatrunkowych: Magazyn BOXE, rampa nr.13, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa