Foods Brothers: W dobie pandemii Polacy kupują więcej zamienników mięsa

Nestle wprowadza roślinne zamienniki mięsa do sklepów Kaufland

Andrzej Kołosowski przyznaje, że 2020 był dobrym rokiem dla Foods Brothers.

- Sprzedaż substytutów mięsa, majonezu i sera wzrosła trzykrotnie w porównaniu z rokiem 2019. W środku pandemii ludzie kupują więcej substytutów mięsa ze względu na obawy zdrowotne związane z masowymi przypadkami Covid-19 w zakładach mięsnych - dodał.

W 2020 r. Foods Brothers wprowadzili na rynek szereg nowości z kategorii zamienników mięsa. Były to m.in. 'chicken nuggets' i 'pea-based meatballs' marki Linda McCartney oraz "kiełbaski" i zamiennik mięsa mielonego od Beyond Meat.

Jak mówi nam Kołosowski, w pierwszym kwartale 2021 roku na polskim rynku zadebiutują zamienniki filetów rybnych światowego lidera - marki Good Catch.

- Do lata 2021 roku, a być może i wcześniej, planujemy także wprowadzić na rynek substytut jaj JUST Egg firmy Eat Just. W chwili obecnej produkt jest w trakcie procesu certyfikacji - dodał.

Nasz rozmówca wskazuje, że zamienniki mięsa z portfolio Foods Brothers są coraz szerzej dostępne w handlu detalicznym. Obecnie można je kupić w sieciach Organic Farma Zdrowia, Selgros, Żabka, Kaufland, Makro, a w najbliższym czasie także w Auchan, Carrefour i E.Leclerc.

W gastronomii marki Linda McCartney i Beyond Meat są już dostępne w całym kraju dzięki największej w Polsce sieci burgerów Bobby Burger, największej sieci restauracji wegańskich Krowarzywa, a także na rynku diet pudełkowych z firmy Maczfit.