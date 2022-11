Żywność roślinna powinna być eksponowana w sklepach w taki sam sposób, jak żywność, która jest w mainstreamie - mówił Artur Gajewski, Marketing and R&D Director, Shareholder, Purella Superfoods.

Artur Gajewski, Marketing and R&D Director, Shareholder, Purella Superfoods; fot. PTWP

FoodWell na FRSiH

FoodWell, czyli firma powstała z połączenia Bakalland z Purella Superfoods, debiutuje na rynku roślinnych zamienników mięsa.

– Nasze produkty ujrzą światło dziennie dopiero teraz, ale w naszym DNA zdrowa żywność pochodzenia roślinnego jest od 7 lat – mówił podczas FRSiH 2022 Artur Gajewski, Marketing and R&D Director, Shareholder, Purella Superfoods.

Ostatnie 12 miesięcy firma analizowała europejski i amerykański rynek roślinnych zamienników.

Żywność roślinna: Rosnąca kategoria

Zdaniem Artura Gajewskiego, żywność roślinna to już nie trend, ale zmiana nawyków konsumentów. Kategoria ta nadal będzie rosnąć. Jeżeli konsument dostanie dobry produkt w odpowiedniej cenie, to będzie do niego wracał.

– Ta kategoria z roku na rok będzie rosnąć – mówił prelegent.

Artur Gajewski podkreślił, że ideą firmy FoodWell jest dostarczanie zdrowej, naturalnej żywności. Cel na następne dwa lata to wyeliminowanie wszelkich surowców pochodzenia zwierzęcego, również tych białek stosowanych w kategoriach bardziej masowych niż zamienniki mięsa – w batonach czy produktach śniadaniowych.

Purella: Od superfoods do zamienników mięsa

– Nasza droga do demokratyzowania zdrowego odżywiania i tworzenia wartościowej żywności jest długa. Zamienniki mięsa i nabiału przez kilka lat urosły szybciej i mają większe perspektywy niż kategoria superfoods, z której się wywodzimy – mówił prelegent.

– Superfoods to nasze DNA. Produkty o najwyższych wartościach odżywczych są mianownikiem wszystkich kategorii, w które wchodzimy. Dodajemy je jako nasz atrybut, natomiast jest to cały czas balansowanie diety właśnie wartościami pochodzącymi z roślin – dodał.

Prelegent podkreślił, że coraz częściej spożywamy produkty roślinne ze względów etyczno-zdrowotno-ekologicznych.

– Za 10 lat będzie nas 10 mld na świecie. Nie będziemy w stanie realnie dostarczyć protein, kalorii z hodowli zwierząt – stwierdził.

Żywność roślinna w mainstreamie

Jego zdaniem roślinne zamienniki mięsa i nabiału mają szansę stać się jedną z potężniejszych kategorii w FMCG, jeżeli zmieni się sytuacja ekonomiczna. Jeżeli mięso będzie droższe, nastąpi wyrównanie cen. Są już kraje (np. Holandia), w których zamienniki mięsa są tańsze niż konwencjonalne mięso.

– Im więcej sprzedamy produktów roślinnych, tym będą one tańsze – podkreślał.

Prelegent dodał jednocześnie, że ta kategoria nie rozwinie się i nie przestanie być trendem, jeżeli nie będzie oferowana tam, gdzie mainstream. Apelował, by żywność roślinna była eksponowana w sklepach w taki sam sposób jak żywność konwencjonalna. Jak stwierdził, obecnie jest za dużo kategorii produktów, a półki ze zdrową żywnością są często przykurzone.

Artur Gajewski, Marketing and R&D Director, Shareholder, Purella Superfoods, był prelegentem debaty Rynek żywności roślinnej – perspektywiczna nisza rozpycha się w mainstreamie, która odbyła się 7 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.