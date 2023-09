Francja chce zakazać używania 21 "mięsnych" nazw w odniesieniu do zamienników mięsa. Chodzi m.in. o „stek”, „eskalopki”, „żeberka”, „szynkę” czy „rzeźnika”.

Francja chce zakazać zamiennikom "mięsnych" nazw ; fot. unsplash Sergey Kotenev

Koniec roślinnych żeberek we Francji

Francja przedstawiła w poniedziałek projekt zakazujący używania "mięsnych" nazw, takich jak „stek” czy „żeberka”, w odniesieniu do żywności pochodzenia roślinnego produkowanej we Francji.

W czerwcu ubiegłego roku Francja próbowała już wprowadzić takie ograniczenie, ale miesiąc później zostało ono zawieszone przez najwyższy sąd administracyjny kraju.

Nowy projekt dekretu ma zastosowanie wyłącznie do produktów wytwarzanych i sprzedawanych we Francji i zakazuje używania 21 "mięsnych" nazw w odniesieniu do zamienników mięsa, w tym słów „stek”, „eskalopki”, „żeberka”, „szynka”, "polędwica" czy „rzeźnik”.

Ponad 120 nazw związanych z mięsem, takich jak „szynka gotowana”, „drób”, „kiełbasa” czy „bekon”, będzie nadal dopuszczonych do obrotu, pod warunkiem że produkty nie przekraczają określonej ilości białek roślinnych, której zawartość procentowa waha się od 0,5% i 6%.