Pizzerina z wegańskim klopsikiem i calzone z filecikami roślinnymi – to dwie nowości w piekarni Szabelski, skomponowane z wykorzystaniem produktów marki Garden Gourmet. Receptura nowych wypieków, przygotowana specjalnie dla popularnej sieci piekarni z Warmii i Mazur, jest efektem współpracy z Nestlé Professional.

Garden Gourmet współpracuje z siecią piekarni Szabelski; fot. mat. pras.

Piekarnia Cukiernia Szabelski i Garden Gourmet

Garden Gourmet oferuje dania wegańskie i wegetariańskie dostępne zarówno w sektorze detalicznym, jak i w gastronomii. To odpowiedź na oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej wybierają dania roślinne, poszukując ich również w swoich ulubionych restauracjach czy piekarniach. Alternatywy mięsa znalazły uznanie nie tylko wśród wegan i wegetarian, ale także fleksitarian, czyli osób ograniczających mięso w diecie. Nowe dania, takie jak pizzerina z aromatycznym klopsikiem roślinnym Garden Gourmet oraz calzone z apetycznym grillowanym filecikiem wegetariańskim, są już dostępne w ofercie 36 piekarni Szabelski na terenie Warmii i Mazur.

– Nasi klienci coraz chętniej sięgają po smaczne produkty roślinne. Cieszymy się, że współpraca z Nestlé Professional zaowocowała dwiema unikatowymi recepturami, które mogliśmy dodać do menu. Nowe dania cieszą się popularnością, dlatego planujemy dalszy rozwój tej kategorii i rozszerzenie oferty o kolejne propozycje stworzone z wykorzystaniem roślinnych alternatyw mięsa od Garden Gourmet – wyjaśnia Marek Szabelski, założyciel sieci Piekarni Cukierni Szabelski.

Piekarnia Cukiernia Szabelski to rodzinna firma z 35-letnią tradycją, działająca zgodnie ze standardami certyfikatu IFS. Prowadzący ją od dwóch pokoleń właściciele są dumni ze swojej pasji do tworzenia nowych, wyjątkowych wypieków dla klientów. Stale obserwują ich preferencje, dostosowując ofertę do zmieniających się gustów i trendów.

– Żywność roślinna dynamicznie zyskuje na popularności, a rynek wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom – również sektor gastronomii. Zauważamy znaczny wzrost zainteresowania konceptami bezmięsnymi wśród restauratorów, szefów kuchni i właścicieli punktów usługowych. Cieszymy się, że rośnie wartość roślinnych rozwiązań w kuchni. Dodatkowo, pozwala to – na jeszcze większą skalę – zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne - mówi Marcelina Siudek, Group Product Manager Nestlé Professional.