Glovo: w Polsce moda na dietę roślinną ciągle rośnie

Autor: AW

Data: 06-07-2022, 11:37

Warzywny burger lub stek, jogurt roślinny czy wegańska szynka to elementy nowoczesnego rynku produktów roślinnych, który w Polsce wart jest już 1,5 mld zł. Dane Glovo także potwierdzają dynamiczny rozwój tego sektora spożywczego – jako kraj w ostatnich 12 miesiącach spożyliśmy aż 33 proc. wszystkich wege burgerów zamawianych przez aplikację. Dzięki temu jesteśmy nr 1 pod tym względem na światowej mapie Glovo.

O tym, że spożywanie nowoczesnych produktów roślinnych nie jest chwilową modą, ale silnym, od lat wzrastającym trendem nie trzeba już nikogo przekonywać – wystarczy jedno wyjście na zakupy. Jak grzyby po deszczu na sklepowych półkach pojawiają się kolejne produkty mające zastępować mięsne potrawy. W restauracjach także jest do wyboru coraz więcej dań oznaczonych charakterystycznym zielonym listkiem.

Oblicza roślinnego odżywiania

Rodzajów diety bezmięsnej jest wiele: od klasycznego wegetarianizmu, przez weganizm, aż do witariańskiej odmiany weganizmu, która opiera się na spożywaniu produktów pochodzenia roślinnego bez stosowania wobec nich obróbki termicznej. W ostatnich latach popularność zyskuje także fleksitarianizm, którego ideą jest świadome ograniczanie jedzenia mięsa na rzecz produktów roślinnych, jednak bez całkowitej jego eliminacji z diety. Wszystkich miłośników spożywania roślin łączy jednak jedno: chętnie korzystają z poszerzającej się sukcesywnie oferty produktów roślinnych, budując tym samym nowy sektor biznesu spożywczego.

Konsument chce produktów roślinnych

Globalna sprzedaż produktów roślinnych dynamicznie rośnie i w ciągu najbliższych lat może osiągnąć wzrost na poziomie od 20 do nawet 30 proc. – podają autorzy „Atlasu Mięsa 2022”. Klienci, którzy rezygnują z mięsa lub ograniczają jego spożycie mają dziś do wyboru nie tylko warzywa i owoce w swojej pierwotnej postaci, ale także roślinne wędliny, mięsopodobne dania wege oraz substytuty nabiału. Względy światopoglądowe, ekologiczne czy po prostu zwykła ciekawość nowych smaków – wszystko to sprawia, że ten stosunkowo nowy sektor branży spożywczej przeżywa właśnie swój dynamiczny rozkwit. Najnowsze dane, opublikowane w tym roku przez GfK Polonia, podają, że w Polsce ten rynek wart jest już 1,5 mld zł.

Glovo: spożycie bezmięsnych dań rośnie

O tym, że Polacy coraz chętniej sięgają po dietę roślinną świadczą również dane Glovo. Statystyki marki pokazują m.in. to, że Polska jest nr 1 jeśli chodzi o spożywanie bezmięsnych burgerów. W ostatnich 12 miesiącach mieszkańcy naszego kraju zamówili ich aż 77 tys. Ten wynik stanowi 33 proc. światowego spożycia burgerów wege zamówionych przez aplikację Glovo.

- Kluczową kwestią w tworzeniu smacznego burgera wegetariańskiego jest kompozycja przypraw. Sekretem jest stworzenie wyrazistego smaku, który będzie ciekawszy dla konsumentów niż soczyste mięso wołowe. Jest to nie lada wyzwanie, któremu staram się sprostać podczas przygotowywania naszych burgerów. Pomaga w tym także świeżość dodatków. Nasza burgerownia sąsiaduje z bardzo popularnym placem targowym, na którym codziennie rano dobieramy świeże warzywa do naszych burgerów – podkreśla Adam Galos z krakowskiej restauracji Szamam.

Jedną z restauracji, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy dostarczyła poprzez Glovo największą liczbę wegetariańskich burgerów jest Łódzka Cochise.

– Wegetariańskie burgery cieszą się u nas dużą popularnością. Kluczem do sukcesu jest kotlet z grillowanych warzyw z serem mozarella i nasz autorski sos. To sprawia, że w poszukiwaniu nowych smaków i doznań kulinarnych klienci są w stanie zrezygnować z klasycznego smaku wołowiny. Co ciekawe, zainteresowanie wegetariańskim burgerem dostrzegamy także w naszym FoodTracku w Mielnie. Turyści doceniają lekkość wegetariańskiej opcji, szczególnie w upalne, słoneczne dni wakacji – podsumowuje Mateusz Lesiak z Cochise w Łodzi.

A co jeszcze polscy użytkownicy aplikacji Glovo zamawiają z oferty bezmięsnej? Na drugim miejscu wśród wegetariańskich zamówień znalazły się różne wersje bezmięsnych kebabów, a wśród nich bardzo popularny w Polsce kebab z frytkami w środku. Z kolei wśród najchętniej zamawianych wegetariańskich produktów należy wymienić także sojowe jogurty, majonezy, pasztety i napoje.