Wywodząca się z Lublina spółka Green Lanes Proteins opracowała technologię pozyskiwania 90% izolatu białka z konopi siewnych. Jak twierdzi firma, to wynik lepszy o 20 punktów procentowych niż podobne produkty aktualnie dostępne na rynku i stanowi przełom na rynku roślinnych źródeł protein.

Gotowe produkty w postaci 90% izolatu białka z konopi trafią na rynek na początku 2023 roku. Obecnie Green Lanes Proteins skupia się na końcowej optymalizacji i skalowaniu procesu produkcji na linii półtechnicznej w Puławach, która już za niedługo umożliwi dostarczenie na rynek do 2 ton izolatu białka konopnego miesięcznie; fot. Green Lanes Proteins

Proteiny konopne i edestyna: Właściwości

– Izolat białka konopnego, bogaty w edestynę, otwiera bardzo szerokie możliwości komercyjne nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Zastosowanie naszego produktu może być bardzo szerokie: od odżywek dla sportowców, przez dania gotowe, aż po przekąski uzupełniające dietę i słodycze. Dodajmy również, że konopie uprawiane są bez użycia pestycydów, wyłącznie z nasion kwalifikowanych, a więc bez GMO, w przeciwieństwie np. do soi. Ponadto, białko konopne jest hipoalergiczne, bardzo łatwe w trawieniu i nie powoduje komplikacji żołądkowych, które mogą pojawić się po spożyciu białka z roślin strączkowych – mówi Alexander Lubański, Business Partner w Green Lanes Proteins.

Jakub Wójcik, CTO Green Lanes Proteins, dodaje, że edestyna jest wysoce przyswajalnym białkiem o szczególnych właściwościach funkcjonalnych występującym głównie w nasionach konopi. Działa biostymulująco na układ odpornościowy, wspomagając proces wytwarzania przeciwciał. Białka globularne będące składowymi edestyny wykazują duże podobieństwo do białek występujących w krwi ludzkiej. Dzięki temu mogą brać udział w biosyntezie ważnych substancji biologicznych dla ludzkiego ciała w tym: hormonów, enzymów, przeciwciał i hemoglobiny. Czyni to z edestyny źródło białka o charakterze prozdrowotnym. Działającym nie tylko odżywczo, ale także stymulująco na ludzki organizmu.

Izolat białka z konopi fot. Green Lanes Proteins

Proteiny konopne: Zastosowanie

Green Lanes Proteins podkreśla, że proteiny konopne mogą znaleźć szerokie zastosowanie dla wegan.

– Weganie, zwłaszcza ci aktywnie uprawiający sport stoją przed dużym wyzwaniem. Na rynku jest stosunkowo niewielka oferta produktów wysokobiałkowych tworzonych w oparciu o roślinne surowce. Bogaty w edestynę izolat białka konopnego stanowi doskonałe uzupełnienie diety osób, których zapotrzebowanie na wysokiej jakości proteiny jest duże. W tej grupie znajdziemy oczywiście nie tylko sportowców, ale również osoby o aktywnym trybie życia, osoby starsze czy przechodzące rekonwalescencję – przekonuje firma.

Green Lanes Proteins na rynku koncentratów i izolatów białka

Już teraz globalny rynek wegańskich koncentratów i izolatów białka osiąga wartość 12,2 miliardów USD z czego większość przypada na produkty pochodzące z soi, pszenicy i grochu. Green Lanes Proteins liczy, że dzięki innowacyjnemu produktowi uda się zdobyć istotną część tego rosnącego w tempie przekraczającym 7% rocznie rynku.

– Szczególnie istotne jest to, że surowiec wykorzystywany przez nas do ekstrakcji białka wcześniej posłużył do pozyskania spożywczego oleju konopnego. Dzięki temu znacząco ograniczamy ilość niewykorzystanych produktów ubocznych, w pełni wpisujemy się w trend “zero waste” i mimo zaawansowanej technologii jesteśmy w stanie oferować produkt konkurencyjny cenowo. To dodatkowa, bardzo istotna przewaga naszego izolatu białka konopnego – dodaje Alexander Lubański.

Dotychczas spółka Green Lanes Proteins wydała na opracowanie technologi ponad 1.3 mln złotych, które sfinansowała dzięki inwestycji funduszu Venture Capital oraz środkom pochodzącym z grupy Green Lanes. Gotowy jest dalszy program badawczy o wartości blisko 7 mln złotych, w ramach którego przewiduje opracowanie teksturatów roślinnych na bazie swojego izolatu konopnego, co pozwoli wytwarzać gotowe produkty roślinne: burgery, kiełbaski i kotlety.

– W oparciu o środki, które mamy nadzieję pozyskać w kolejnej rundzie inwestycyjnej planujemy opracować tzw. teksturaty roślinne oparte o nasz izolat białka konopnego. Jest to bardzo poszukiwana kategoria produktów, stanowią one podstawę tzw. roślinnych zamienników mięsa, których popularność bardzo szybko rośnie – mówi Alexander Lubański z Green Lanes Proteins.

Green Lanes Proteins: Izolaty białka z konopi

Spółka planuje ponadto wzbogacać swój izolat białka konopnego w dodatkowe składniki odżywcze, witaminy, minerały, czy wytwarzać naturalne wzmacniacze smaku z białka konopnego. W tym celu spółka stara o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 5,3 mln złotych.