Gwiazdy europejskiej piłki promują Beyond Meat

Beyond Meat nie szczędzi środków na kampanie reklamowe w Europie. Twarzami producenta roślinnych burgerów zostali Romelu Lukaku i Serge Gnabry.

Autor: AT

Data: 22-02-2022, 17:20

Romelu Lukaku został twarzą najnowszej kampanii reklamowej Beyond Meat. fot. za YouTube

Pod koniec stycznia Romelu Lukaku został ambasadorem Beyond Meat - informuje serwis "Piłkarski Biznes".

Kampanię z udziałem napastnika Chelsea promuje wideo, w którym gracz odwiedza londyński pub, by zjeść Beyond Bangers and Mash, czyli jedno z najpopularniejszych dań kuchni brytyjskiej - kiełbasę z puree ziemniaczanym, oczywiście z wersji bezmięsnej.

Serge Gnabry promuje Beyond Meat

Na początku lutego ambasadorem Beyond Meat w Niemczech został Serge Gnabry. Piłkarz Bayernu deklaruje, że jest fleksitarianinem.

- Muszę móc polegać na swojej sprawności fizycznej, więc bardzo poważnie traktuję moją dietę. Odkąd około 3 lata temu zdecydowałem się jeść mniej białka zwierzęcego, zawsze lubiłem jeść Beyond Meat. Smak burgerów i kiełbasek Beyond Meat jest niesamowity - dodaje.

- Serge w pełni ucieleśnia naszą misję Go Beyond, pokazując, jak nawet elitarni sportowcy mogą czerpać korzyści z zalet białek roślinnych – mówi Bram Meijer, dyrektor marketingu Beyond Meat na region EMEA. - W Beyond Meat z dumą współpracujemy ze sportowcami takimi jak Serge, aby inspirować tak wielu ludzi do wprowadzania niewielkich zmian w ich diecie. Razem wywieramy pozytywny wpływ na planetę - dodaje.

Słynni sportowcy ambasadorami Beyond Meat

Jako jeden z pierwszych ambasadorów marki Beyond Meat w Europie, Serge Gnabry dołącza do uznanych na całym świecie profesjonalnych sportowców, takich jak Romelu Lukaku, Lewis Hamilton, Nick Kyrgios, Chris Paul, Kyrie Irving i Lindsey Vonn, a także do kilku innych celebrytów, w tym Kevina Harta i Snoop Dogga. w propagowaniu korzyści płynących z białek roślinnych Beyond Meat.