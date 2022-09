Hempeat to alternatywa dla mięsa na bazie teksturyzowanego białka konopi i jeden z czterech projektów Green Lanes. Czy zdobędzie rynek zamienników mięsa?

Hempeat to zamiennik mięsa na bazie białka z ziaren konopi, który strukturą i smakiem ma przypominać mięso; fot. Hempeat

Anna Wrona: Hempeat to alternatywa dla mięsa na bazie teksturyzowanego białka konopi i jeden z czterech projektów Green Lanes. Dlaczego akurat konopie?

Albert Szpindowski, Hempeat: Wiemy o konopiach sporo i wiemy, że mają bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o czynniki ekologiczne i środowiskowe. To roślina bardzo łatwa i przyjazna w uprawie. W czasie wzrostu absorbuje duże ilości dwutlenku węgla z atmosfery. Jest bardzo zdrowa.

Produkty wykorzystywane w przemyśle spożywczym (np. nasiona) zawierają duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3, Omega 6 oraz białko niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jako Green Lanes postrzegamy konopie jako roślinę mającą dużą rolę do odegrania w zielonej transformacji. Szukaliśmy takich zastosowań, które mogą mieć realny wpływ na tę transformację. Żywność ewidentnie takim tematem jest. Każdy z nas codziennie spożywa różne pokarmy, ten fakt plasuje przemysł spożywczy jako jedną z kluczowych gałęzi globalnego przemysłu, który codziennie wpływa na nas samych oraz otaczające nas środowisko. To my wybieramy i decydujemy, która część tego przemysłu będzie zwiększała swój udział i będzie się rozwijała, stając się w przyszłości istotnym elementem, dla przykładu przemysł mięsny jest bardzo dużym emitentem gazów cieplarnianych, sama hodowla wymaga wiele energii oraz eksploatacji pokładów wody – na uzyskanie 1kg mięsa wołowego potrzebujemy średnio 15.000l wody. Szukając różnych zastosowań dla konopi, trafiliśmy na pomysł zastosowania białka z jej ziaren w roślinnych zamiennikach mięsa.

Prace nad stworzeniem optymalnego produktu trwały kilka miesięcy. Chodziło o to, żeby stworzyć produkt, który będzie faktyczną alternatywą dla mięsa pod względem struktury, smaku, obróbki termicznej, aby był naturalny, smaczny i spełniał oczekiwane parametry odżywcze, m.in. zawierał zbilansowaną wartość aminokwasów oraz odpowiednią ilość białka. Żeby osiągnąć optimum, połączyliśmy kilka różnych białek. Bazą i podstawą są konopie włókniste.

Czy zamienniki mięsa z konopi nie mają działania psychoaktywnego?

Nasz produkt jest bezpieczny dla każdego konsumenta, także dla dzieci. W jego wytwarzaniu stosowane są wyłącznie konopie włókniste. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, polskie prawo rozróżnia konopie włókniste i inne niż włókniste. Włókniste to takie, które zawierają do 0,2 proc. THC (psychoaktywnego kannabinoidu). Białko konopne znajduje się w ziarnie, które jako takie nie zawiera w ogóle kannabinoidu. Kannabinoidy znajdują się w kwiatostanach i w liściach. Wszelkie produkty pochodzące z ziarna nie zawierają substancji psychoaktywnych.

Co wyróżnia zamienniki z konopi?

Naszą przewagą w kategorii zamienników mięsa jest to, że białko z ziaren konopi jest: lepiej przyswajalne, jest hipoalergiczne, zdrowsze z uwagi na fakt iż do uprawy konopi włóknistych nie stosuje się pestycydów czy sztucznych nawozów, przez co konopie - można powiedzieć, są bardziej ekologiczne. Wyróżnia nas też struktura produktu. Burgerom Hempeat można nadać pożądany przez Szefa Kuchni stopień wysmażenia, podobnie jak produktom mięsnym. Nasz Technolog opracował strukturę i zawartość tłuszczu, które pozyskujemy z ziaren konopi. To bardzo ważny składnik: tłuszcze są nośnikiem i przewodnikiem smaku. Naszą ideą jest, żeby produkt był jak najbardziej zbliżony konsystencją do mięsnego odpowiednika. Sposób jego przygotowania w kuchni odzwierciedla sposób przygotowania klasycznego burgera. Nasz burger ma strukturę mięsną, a w przypadku zamiennika mięsa szarpanego mamy strukturę włókien.

Ile trwały prace nad produktem?

Prace nad produktem zaczęły się z końcem ubiegłego roku. W połowie lutego osiągnęliśmy produkt, który nas satysfakcjonował. Komercjalizację rozpoczęliśmy od alternatywy dla szarpanej wieprzowiny. Z tym produktem wystartowaliśmy na przełomie kwiecień/maj 2022. Kolejnym produktem były dwa burgery w dwóch formatach (130 g i 150 g). Teraz mamy również alternatywę dla mięsa mielonego, mini burgery oraz meatballs. Nasze produkty dedykujemy do rynku Profesjonalnego, są głęboko mrożone, porcjowane w poręczne 2kg opakowania, tak żeby łatwo było je przechowywać i pracować z nimi na Kuchni.

Co znajduje się obecnie w ofercie Hempeat?

Obecnie oferta do gastronomii to sześć wymienionych wcześniej produktów. Mamy też w zanadrzu projekty kilku kolejnych, które przygotowujemy i dopracowujemy. Na bazie naszych produktów Szefowie Kuchni tworzą dania azjatyckie, włoskie, meksykańskie, polskie, dania kuchni amerykańskiej. Końcowy smak produktu/dania jest kreowany przez Szefa Kuchni, to on ostatecznie decyduje jak smakuje Hempeat. Nasze produkty są bardzo plastyczne, chłoną smaki i sosy, można je piec, smażyć marynować, stosować do zupy czy jako przekąskę. Można się nim bawić.

