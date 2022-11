Heura ogłosiła jedną z największych europejskich rund finansowania B w 2023 roku w sektorze zamienników białka zwierzęcego. Firma chce pozyskać 20 milionów euro i rozpocząć emisję obligacji zamiennych.

Heura chce pozyskać ponad 20 mln euro na rozwój zamienników mięsa; fot. mat. pras.

Heura chce pozyskać 20 mln euro

Heura to startup food-technologiczny produkujący żywność roślinną. Firma ogłosiła właśnie jedną z największych europejskich rund finansowania B w 2023 roku w sektorze zamienników białka zwierzęcego. W jej ramach Heura chce pozyskać 20 milionów euro i rozpocząć emisję obligacji zamiennych.

Wśród inwestorów znaleźli się: gwiazda NBA Ricky Rubio, piłkarze klubu FC Barcelona Sergio Busquets i Sergi Roberto, hiszpański prezenter telewizyjny David Broncano, a także Unovis Asset Management - fundusz VC będący światowym liderem w sektorze transformacji białkowej.

"Mamy na pokładzie inwestorów z poczuciem misji. Nie boją się śmiałych działań, by upowszechniać białko roślinne. To daje nam zasoby do napędzania wzrostu w branży w całej Europie" - powiedział Marc Coloma, współzałożyciel i Prezes Heura, a także aktywista na rzecz zwierząt hodowlanych.

"Mamy jasną wizję. Walczymy o lepszą przyszłość dla ludzi, zwierząt i planety. Nowe finansowanie sprawi, że z lidera rynku hiszpańskiego staniemy się wiodącym w Europie startupem food-tech w zakresie transformacji systemu żywności. W przyszłym roku przejdziemy najprawdopodobniej największą rundę B w branży", dodaje Coloma.

Heura: Plany rozwoju

Po otrzymaniu finansowania głównym celem Heura będzie zdobycie do 2027 roku pozycji lidera europejskiego rynku roślinnego.

Firma będzie rozwijać produkty określane przez nią "następcami mięsa" w krajach, w których funkcjonuje obecnie, czyli we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, a także na nowych rynkach - w Polsce, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii i innych.

Heura jest w trakcie opracowania technologii i innowacji w nowych segmentach rynku - pierwsze patenty zgłosi jeszcze w listopadzie 2022 roku.

Heura: Runda inwestycyjna 2022

Tegoroczna runda inwestycyjna rozpoczęła się od zebrania przez Heurę ponad 4 milionów euro w 12 godzin. Udało się tego dokonać w ramach kampanii crowdfundingowej nazwanej przez firmę "Equity for Good Rebels" ("Udziały dla dobrych buntowników"), w której wzięło udział ponad 5 tysięcy osób z całego świata. Połowa z nich była w wieku od 18-35 lat, a 42% identyfikowało się jako kobiety, co zdecydowanie odróżnia tę grupę od większości inwestorów indywidualnych.

Heura: Obroty i partnerstwa

Heura pozyskuje nie tylko inwestorów, ale i nowych klientów - firma prawie podwoiła swoje obroty w pierwszej połowie 2022 roku. W połowie roku osiągnęła 14,7 mln euro obrotów w porównaniu z 7,6 mln euro w tym okresie w roku ubiegłym.

Dzięki najbardziej udanej pierwszej połowie roku w swojej pięcioletniej historii, Heura dołączyła do największych sprzedawców detalicznych, wśród których są między innymi Carrefour, Auchan, Frisco i E.Leclerc w Polsce, Ocado w Wielkiej Brytanii, Migros w Szwajcarii, Carrefour we Włoszech, E.Leclerc, Intermarché i Super U we Francji.

Pod koniec roku zostaną ogłoszone nowe partnerstwa z najważniejszymi europejskimi graczami oraz szczegóły dotyczące trzycyfrowego wzrostu firmy.

Heura w Biedronce

Od 17 do 23 listopada 2022 roku roślinne stripsy Heura będzie można kupić w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. To pierwsza tak duża akcja promocyjna Heura w naszym kraju.