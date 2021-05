Heura - popularna marka zamienników mięsa wchodzi do Polski

Hiszpańska Heura jest najszybciej rozwijającą się marką mięsa roślinnego w Europie. Za jej powstaniem stoi dwóch aktywistów jedzeniowych: Marc Coloma i Bernat Añaños.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 07-05-2021, 10:07

Globalny trend ograniczenia spożycia mięsa rośnie w siłę, na co wpływ ma też kryzys zdrowotny spowodowany koronawirusem. Coraz więcej osób wybiera dietę wegańską, wegetariańską lub ogranicza mięso, kierując się nie tylko zdrowiem, ale też troską o planetę. Już ok. 40% Europejczyków redukuje ilość mięsa zwierzęcego w diecie (BEUC 2020). Przewiduje się, że światowy rynek mięsa roślinnego do 2030 roku osiągnie wartość 140 miliardów dolarów (Barclays Analysis, 2019).

Na rzecz przyspieszenia zmiany systemu żywienia na bardziej zrównoważony działają aktywiści, tacy jak Marc Coloma i Bernat Añaños, którzy w kwietniu 2017 roku w Barcelonie stworzyli markę Heura. Produkowane przez nich innowacyjne mięso roślinne jest wynikiem dwóch lat badań prowadzonych wspólnie ze specjalistami ds. rozwoju produktu i dietetykami, w celu osiągnięcia najlepszej konsystencji i smaku.

Mięso roślinne Heura zostało stworzone w duchu diety śródziemnomorskiej. Produkty Heura mają wysokie wartości odżywcze, czystą etykietę, są łatwe i szybkie w przygotowaniu. Jako pierwsze i jedyne w swoim segmencie na rynku zawierają oliwę z oliwek extra virgin. Marka dba, by wszystkie surowce pochodziły ze sprawdzonych źródeł. Wykorzystywane w produkcji soja i groszek pochodzą ze zrównoważonych upraw, rośliny są wolne od GMO. Produkty Heura mają niską zawartość soli i tłuszczu, są bezglutenowe, niskokaloryczne, bogate w białko, błonnik i żelazo. Dzięki smakowi i strukturze mięso roślinne Heura trudno odróżnić od mięsa zwierzęcego.

- Zmiana diety na roślinną daje realne korzyści: chroni zwierzęta, zmniejsza emisję CO2 i ogranicza zużycie wody. Naszym celem jest zastąpienie białka zwierzęcego białkiem roślinnym. Heura to nie substytut mięsa, ale jego następca - mówi Marc Coloma, CEO i współzałożyciel Heury.

Heura znajduje się już w pierwszej dwójce najpopularniejszych marek mięsa roślinnego w Europie. Produkty marki są dostępne w 16 krajach na całym świecie: Polsce, Hiszpanii, Andorze, Portugalii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech, Singapurze, Hongkongu, Wietnamie, Malezji, Egipcie, Kanadzie i Chile. Od momentu wejścia na rynek, wartość sprzedaży produktów Heura rośnie rok do roku.

Produkty marki: Heura Burger wegański (cena sugerowana 14,99 zł), Heura Kurczak wegański klasyczny (cena sugerowana 14,99), Heura Kurczak wegański śródziemnomorski (cena sugerowana 14,99 zł), Heura Kurczak wegański kawałki (cena sugerowana 14,99 zł) są dostępne we Frisco, Auchan, Organic Farma Zdrowia i wybranych sklepach w całym kraju.