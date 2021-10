Hooked. Szwedzki start-up chce podbić Europę zamiennikami ryb

Szwedzki start-up Hooked opracował roślinną alternatywę dla rozdrobnionego łososia. Firma myśli już o ekspansji na rynki europejskie.

Autor: foodnavigator/Portalspozywczy.pl

Data: 11-10-2021, 15:41

Hooked opracował roślinną alternatywę dla łososia i tuńczyka. fot. hookedfoods.com/products

Hooked, czyli roślinny łosoś po szwedzku

Szwedzki start-up Hooked opracował produkt, który jak twierdzi jest pierwszym na świecie roślinnym zamiennikiem rozdrobnionego łososia. Cel firmy to zaspokojenie szybko rosnącego popytu na owoce morza za pomocą zdrowych, smacznych i przyjaznych dla planety alternatyw.

Hooked zostało założone przez szwedzkich przedsiębiorców Emila Wastesona i Toma Johanssona na początku 2019 roku. Jak wspomina Johansson, na rynku nie było wówczas zbyt wielu zamienników ryb, zwłaszcza takich, które smakowałyby dobrze i miały takie same wartości odżywcze.

Po dalszych badaniach dwaj Szwedzi coraz bardziej zaniepokoili się stanem przemysłu rybnego.

- Stało się dla nas oczywiste, że obecny przemysł rybny jest niezrównoważony ekologicznie. Problem polega na tym, że produkuje się jak najwięcej przy jak najniższych kosztach. Rośnie popyt na ryby i owoce morza, a cierpi przy tym zdrowie zwierząt i planety. Wraz z nadejściem boomu na żywność pochodzenia roślinnego dostrzegliśmy ogromny potencjał rynkowy, a także możliwość wywarcia dużego wpływu na społeczeństwo - dodali w rozmowie z FoodNavigator.

Hooked - zamienniki łososia i tuńczyka muszą być pożywne

Pierwsze dwa produkty firmy Hooked – rozdrobniony łosoś i tuńczyk na bazie roślin – są przeznaczone m.in. do dań z makaronem, pizzy, wrapów i sałatek. Oba produkty są oparte na izolacie białka sojowego.

- Większość roślinnych zamienników mięsa i ryb, które są dostępne na rynku może mieć dobrą konsystencję i smak, ale nie ma tam zbyt wielu wartości odżywczych. My chcemy aby nasz produkt był jak najbardziej zdrowy i pożywny - mówi dyrektor techniczny Hooked, Peter Liu.

Twórcy Hooked chcą także dodawać do swoich produktów wodorosty i algi morskie. Olej z alg dostarczy kwasów tłuszczowych omega-3,a tekstura zostanie osiągnięta poprzez zastosowanie metody ekstruzji na mokro.

Szwedzi nie ukrywają, że zarówno smak, jak i konsystencja łososia będą mocno różniły się od tradycyjnego tuńczyka. Zespół planuje wykorzystać naturalne aromaty, takie jak marchewka, dla uzyskania odpowiedniego wybarwienia, a także wędzone składniki do uzyskania odpowiedniego smaku.

Hooked szykuje ekspansję we Szwecji i Europie

Start-up chce w pierwszej kolejności wprowadzić na rynek alternatywę dla tuńczyka. Hooked bierze na cel rynek europejski, na którym, oferta produktów będących wegańskimi alternatywami dla ryb jest ograniczona.

Hooked bada sektor HoReCa i dań gotowych.

- Aby wejść do sieci sklepów, musimy rozszerzyć nasze portfolio do co najmniej 4-6 SKU i mieć solidne zaplecze w horece. Po stworzeniu silnej pozycji rynkowej w Szwecji, chcemy wejść na rynki naszych sąsiadów w krajach skandynawskich - podsumowali twórcy start-upu.

Zamienniki ryb stanowią rozwijający się rynek także w Polsce. Tylko w tym roku na rynek trafiły roślinny zamiennik tuńczyka od Primaviki. Primavika wprowadza zamienniki mięsa i ryb. W ten biznes inwestują także giganci, m.in. Cargill. Cargill inwestuje w roślinne alternatywy mięsa i ryb