Różnorodna i właściwie skomponowana dieta wegetariańska to ogrom korzyści dla naszego zdrowia. Wyeliminowanie na stałe produktów mięsnych z codziennego menu może znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia wielu poważnych chorób m.in. takich jak otyłość, cukrzyca typu 2 czy schorzenia nowotworowe. Rezygnacja z parówek, wędlin i tradycyjnego schabowego może również wspomóc proces odchudzania. Artykuły tworzone na bazie mięsa są często kaloryczne i nie brakuje w nich soli, konserwantów czy sztucznych dodatków. Dlatego wykluczenie ich z jadłospisu może być dobrym kierunkiem na drodze do utraty nadprogramowych kilogramów. Nic więc dziwnego, że żywienie w stylu wege ma coraz więcej fanów. Z przygotowanego na zlecenie firmy Kukuła Healthy Food raportu wynika, że już około 10 % Polek i Polaków nie je mięsa.

Czy duże sieci handlowe wychodzą naprzeciw zmieniającym się trendom i zaspokajają potrzeby tej coraz liczniejszej grupy klientów?

Jeśli chodzi o popularne sklepy i dyskonty to często oferują szereg zamienników mięsa. Robiąc zakupy możemy skorzystać z gotowych rozwiązań przygotowanych z myślą o osobach, które lubią smak mięsa, ale chcą z niego całkowicie zrezygnować. Są to produkty typu gyrosy roślinne czy burgery z buraka. To przeważnie dania na bazie grochu i pszenicy, które mają teksturę podobną do mięsa i świetnie sprawdzają się jako jego alternatywa. Przechodząc na wegetarianizm trzeba pamiętać o tym, by zapewnić organizmowi odpowiednią podaż białka, np. włączając do diety rośliny strączkowe, soczewicę, ciecierzycę czy tofu – wyjaśnia Adam Pinocy, dietetyk z Alibi Studio w Katowicach.