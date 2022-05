Iglotex wprowadza wegańskie pizze we współpracy z Upfield Professional

Iglotex SA, właściciel marki Proste Historie, wprowadza do oferty dwie nowe roślinne mrożone pizze. Vegan pizza warzywna i Vegan pizza BBQ powstały we współpracy z Upfield Professional i wykorzystują roślinne alternatywy sera marki Violife oraz śmietany marki Flora Professional Plant













Data: 26-05-2022, 16:42

Konsumenci mogą spróbować wegańskiej pizzy w dwóch smakach. Pierwsza to klasyczna pizza warzywna z grillowaną papryką, bazyliowym pesto i roślinną alternatywą sera Violife. Druga propozycja ma bardziej oryginalny skład – to pizza z sosem barbecue, dynią i jalapeño. Jednym z dodatków jest tutaj roślinna alternatywa śmietany – Flora Professional Plant 15%.

Współpraca Iglotex i Upfield Professional

Nowe roślinne pizze od Prostych Historii to oferta skierowana nie tylko dla wegan – skorzystają z niej również alergicy oraz osoby, które świadomie, czy to ze względu na swoje zdrowie czy klimat, ograniczają jedzenie produktów odzwierzęcych.

– Cieszymy się z kolejnej współpracy, zwłaszcza z tak lubianą przez konsumentów marką jak Proste Historie. Zauważamy coraz większe zainteresowanie topowych producentów żywności produktami roślinnymi z portfolio Upfield Professional. To znak, że wszyscy uważnie wsłuchują się w głosy konsumentów, którzy poszukują w 100% roślinnych wariantów nawet najbardziej tradycyjnych dań. Roślinna rewolucja już się dzieje, ale mam wrażenie, że wciąż jest bagatelizowana przez producentów czy niektórych restauratorów. A – nie mam co do tego wątpliwości – jej skala wielu zaskoczy! I serwowanie produktów oraz dań wykorzystujących alternatyw mleka, mięsa, sera czy śmietany stanie się dla każdego koniecznością – mówi Wiktor Orliński, Kierownik Marketingu ds. Foodservice w Upfield Professional.

Współpraca z Iglotex SA to już kolejna kooperacja Upfield Professional w ostatnim czasie. W stałej ofercie sieci kawiarni Costa Coffee można znaleźć roślinny Vege Krem na bazie Flory Professional Plant 31%, a z produktów marki Violife skorzystała m.in. Telepizza w ramach promocji Vegan mania!

Upfield jest największą na świecie firmą tworzącą produkty do smarowania, smażenia i gotowania bazujące na olejach roślinnych. Misją firmy jest tworzenie „lepszej przyszłości opartej na roślinach”.