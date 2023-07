18 lipca do oferty hot dogów IKEA dołączył hot dog roślinny. Nowy produkt kosztuje 3 złote i ma ma zachęcić klientów do zmiany nawyków żywieniowych.

Kultowy hot dog IKEA teraz także w wersji roślinnej/fot. materiały prasowe

IKEA słynie ze swoich hot dogów, które dla wielu klientów są zakończeniem wizyty w sklepie. Szwedzka marka chce oferować konsumentom różnorodne wybory żywieniowe, w tym roślinne produkty w przystępnej cenie. W lipcu do oferty dołączyła nowość – hot dog roślinny.

- Jako globalna firma, IKEA ma możliwość dokonywania pozytywnych zmian oraz inspirowania ludzi do zdrowszego i bardziej zrównoważonego życia. Celem marki do 2025 roku jest poszerzenie menu Restauracji i Bistro IKEA o pyszne i zdrowsze dania. Między innymi o posiłki roślinne, które, zgodnie z założeniem, do tego czasu będą stanowiły 50% oferty - czytamy

Więcej roślinnych alternatyw w bardziej przystępnych cenach ma zachęcić klientów do zmiany nawyków żywieniowych.

Roślinny hot dog IKEA kosztuje 3 złote.

Historia hot doga IKEA

Historia kultowego hot doga IKEA zaczęła się w latach 80. XX wieku. Założyciel marki – Ingvar Kamprad chciał, aby klienci po zakupach mogli posilić się ciepłą i smaczną przekąską w dobrej cenie. Ustalił koszt hot doga na 5 szwedzkich koron, co stanowiło połowę ceny u konkurencji. Był to początek sukcesu produktu, który do dziś jest serwowany w sklepach IKEA na całym świecie.

To było pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Od tego czasu minęło ponad 40 lat, społeczeństwo stało się bardziej świadome, w wyniku czego coraz więcej osób ogranicza spożycie mięsa. W 2018 roku IKEA wprowadziła do oferty wegetariańską wersję hot doga, z kawałkami warzyw. Cieszy się on dużą popularnością wśród klientów, którzy często kupują także wersję paczkowaną, do przygotowania w domu. Co piąty hot dog sprzedawany w IKEA jest wegetariański. Teraz IKEA postawiła sobie cel: stworzyć w 100% roślinnego hot doga.

Nowy hot dog został opracowany przy użyciu innowacyjnej technologii, aby jak najlepiej odwzorować smak klasycznej parówki. W rezultacie, wariant roślinny w smaku i wyglądzie przypomina oryginalnego hot doga. Wegańska wersja ma delikatnie wędzony posmak i nie zawiera cukru, w składzie jest między innymi białko ryżowe, cebula, jabłko, sól i pieprz.

Roślinny hot dog dołączył do oferty bistro 18 lipca.

- Poświęciliśmy wiele czasu na proces rozwoju nowego hot doga, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wrażenia. Dzięki wspaniałemu, lekko wędzonemu smakowi, zwartej konsystencji i chrupkości roślinny hot dog jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnego kultowego hot doga - mówi Krzysztof Hernik, Krajowy Lider ds. Komercyjnych w IKEA Food.

Roślinne nowości

Oprócz roślinnego hot doga w wegańskiej ofercie IKEA pojawiła się również sałatka z wegańskimi kawałkami o smaku wołowiny od The Vegetarian Butcher, z kaparami, jajkiem i gotowanymi ziemniakami. To ciekawa i zdrowa propozycja na letnie posiłki, która przypadnie do gustu nie tylko klientom na diecie roślinnej. Jednak, w przeciwieństwie do roślinnego hot doga, który zostaje w menu IKEA na stałe, sałatka stanowi część sezonowej oferty – będzie dostępna w menu Restauracji IKEA do końca września 2023 roku.

Marka przygotowała też wakacyjną akcję - dzieci do końca sierpnia zjedzą w Restauracji IKEA za 1 zł.