- Za 5 lat chcielibyśmy mieć wielką fasolową mleczarnię. Chcemy stworzyć całą gamę roślinnych produktów z fasoli - zapowiada Katarzyna Siczek, współzałożycielka It's Bean w reportażu "Posłuchaj wegańskich biznesów".

It’s bean! to alternatywy nabiału na bazie polskiej fasoli jaś. Za marką stoją dietetyczki: Katarzyna Siczek i Paulina Barros; fot. It’s bean!

It's Bean: Plany i roślinna przyszłość

- Za 5 lat chcemy być dostępni wszędzie. Chcemy się znaleźć w dużych sieciach handlowych. Wiemy, że kluczem do tego, żeby jak najwięcej osób mogło spożywać nasze produkty, jest ich duża dostępność - mówi w reportażu "Posłuchaj wegańskich biznesów" Katarzyna Siczek, współzałożycielka It's Bean.

Paulina Barros, druga ze współzałożycielek It's Bean, przewiduje, że produkty nabiałowe i roślinne będą obecne na półce obok siebie.

Żeby nastąpiło całkowite wyparcie produktów odzwierzęcych, to jednak trochę dłuższa perspektywa. Dużym ułatwieniem mogłoby być np. gdybyśmy zamienili opcje domyślne, defoultowe w stołówkach, kawiarniach, tak żeby ten pierwszy wybór był roślinny, a opcja zwierzęca byłaby już na życzenie. To mogłoby dużo zmienić w najbliższych latach. Paulina Barros, współzałożycielka It's Bean

Wyzwania branży roślinnej

Jak wspomina Katarzyna Siczek, pierwszym wyzwaniem, z którym zetknął się start-up na początku swojej działalności, było stworzenie odpowiedniej technologii dla produktu.

- Jest to produkt innowacyjny. Nie ma na ten moment gotowych rozwiązań dedykowanych pod tego typu produkty. Naszą technologię produkcji musieliśmy złożyć z kilku innych, co nie było prostym rozwiązaniem, bo nikt nie znał tego produktu. Nikt do końca nie wiedział, jak powinno to wyglądać. Zajęło nam to dużo czasu, dużo prób - opowiada w reportażu "Posłuchaj wegańskich biznesów".

Kolejnym wyzwaniem było zderzenie się z problemem dostaw ze względu na minima logistyczne.

- Nie możemy zamówić niektórych surowców dlatego, że minima logistyczne, które trzeba spełnić, aby coś zamówić, są tak duże, że albo zablokują nam na długi czas środki, albo zajmą nam cały magazyn (...). Trzeba spełnić określone ilości dostawy na początek.(...). Były niejednokrotnie sytuacje, że musiałyśmy albo zrezygnować z jakiś surowców, albo zrezygnować z opakowań i zastąpić je innymi - tłumaczy.

Cena produktów roślinnych

Katarzyna Siczko podkreśla, że dla branży roślinnej bardzo istotne jest przede wszystkim obniżenie cen produktów.

- Na cenę ma wpływ skala produkcji. Im będziemy więcej produkować naszych produktów, tym będą one tańsze, dlatego, że koszty stałe, które ponosimy zupełnie inaczej się rozłożą. Inaczej rozłożą się koszty logistyki, koszty transportu i koszty zamówienia surowców. Dlatego, że przy większych zamówieniach surowców, ceny są zdecydowanie niższe - mówi współzałożycielka It's Bean.

- Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zwiększyć skalę, popularyzować tego typu produkty, bo jeżeli będziemy produkować ich więcej, będą one bardziej dostępne. A będą one bardziej dostępne przez swoja niską cenę - dodaje.

Nazewnictwo produktów roślinnych

Współwłaścicielki It's Bean! odniosły się także do problemu z nazewnictwem żywności roślinnej.

- Cały czas nie możemy nazwać mleka z fasoli "mlekiem z fasoli" czy roślinnego sera - "serem", ani nawet w żaden sposób, który wskazywałby na jakieś podobieństwo z tymi produktami. Nie może być to nawet "alternatywą mleka" czy "alternatywą sera" czy "alternatywą jogurtu". Może to wydawać się błahe(...), ale kiedy nazwiemy go "fermentowanym produktem na bazie fasoli", to konsument, który nie żyje w wegańskim, roślinnym świecie, nie będzie wiedział, co to jest, z czym to się je - przekonuje Paulina Barros.