Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni Izrael wyrasta na światowego lidera transformacji systemu żywnościowego. Z roku na rok ilość inwestycji oraz firm żywnościowych działających w tym kraju rośnie, a sam rząd Izraela ma na ten rozwój ogromny wpływ. Daria Boba z kampanii RoślinnieJemy rozmawia z Sarah Ann Madi, która od października 2019 r. do sierpnia 2023 r. pełniła funkcję attaché ekonomicznej Izraela w Polsce i kierowała Misją Handlową Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu w Ambasadzie Izraela w Warszawie.

Sarah Ann Madi

Daria Boba, RoślinnieJemy: W październiku 2022 roku spotkaliśmy się na konferencji Plant-Powered Perspectives organizowanej przez RoślinnieJemy, gdzie przedstawiała Pani sytuację transformacji systemu żywnościowego w Izraelu. Co zmieniło się na izraelskim rynku spożywczym od czasu naszego ostatniego spotkania?

Sarah Ann Madi: Izrael jest znany z dynamicznego rozwoju ekosystemu startupowego i od kilku lat stopniowo realizuje swoje cele w zakresie rozbudowywania sektora foodtechowego. Cele te związane są z kilkoma obszarami.

Głównym z nich jest rozwój sektora alternatywnych białek, takich jak roślinne substytuty mięsa i mięso hodowane komórkowo. Produkty te mają za zadanie rozwiązanie problemów środowiskowych i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone opcje białkowe. Prócz rozwoju takich produktów izraelska strategia rozwoju sektora foodtechowego jest blisko związana z innymi sektorami, jak na przykład rolnictwo. Mowa tu między innymi o rolnictwie precyzyjnym, farmach wertykalnych czy też technologiach związanych z redukcją marnotrawstwa żywności.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy odnotowano szereg kluczowych decyzji, które wskazują na dalszy rozwój Izraela w tych obszarach. Historyczną decyzją była zgoda Izraelskiego Ministerstwa Zdrowia na wprowadzenie na rynek białka mleka produkowanego w hodowli komórkowej w laboratorium przez firmę ReMilk. ReMilk wytwarza białka mleka w procesie fermentacji drożdży, który sprawia, że są one „chemicznie identyczne” z białkami obecnymi w mleku krowim i produktach mlecznych. Warto podkreślić, że firma powstała jedynie 4 lata temu.

Bardzo istotnym wydarzeniem było także ogłoszenie w grudniu przez Izraelski Instytut Techniczny Technion w Hajfie powstanie pierwszego na świecie akademickiego centrum badań nad alternatywnymi białkami. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, szereg izraelskich firm produkujących mięso hodowane komórkowo zapowiedziało także rozbudowę swoich zdolności produkcyjnych.

Pomimo jedynie kilku miesięcy od naszego ostatniego spotkania, Izrael poczynił szereg kroków w zakresie zmiany regulacyjnych, a także rozwoju infrastruktury badawczej i produkcyjnej. Bardzo dobrze obrazuje to, jak dynamicznie rozwija się ten sektor w Izraelu.

W Izraelu działa jednostka o nazwie The Israel Innovation Authority wspierająca innowacje. Jak to się stało, że instytucja ta objęła swoją działalnością również firmy zajmujące się produkcją alternatywnych źródeł białka. Jak bardzo wsparcie tego typu jednostek jest potrzebne na rynku spożywczym w dzisiejszych czasach?

Jednym z narodowych priorytetów Izraela jest rozwój sektora alternatywnych białek, w co zaangażowane jest szereg podmiotów państwowych oraz prywatnych. Izraelski Urząd ds. Innowacji (Israel Innovation Authority - IIA) jest jednym z liderów w tym procesie, inicjującym liczne projekty – zarówno w zakresie finansowego wspierania startupów, jak i tworzenia infrastruktury badawczej.

Przykładowo, w marcu bieżącego roku zakończył się konkurs na budowę centrum badań nad procesami fermentacji mikrobiologicznej (wsparcie IIA w tym projekcie wynosiło około 14 milionów dolarów). W ciągu ostatnich dziesięciu lat Israel Innovation Authority przekazał ponad 65 milionów dolarów dotacji dla firm z branży foodtechowej, z czego około 40 milionów dla podmiotów rozwijających produkty pochodzenia roślinnego. Warto zauważyć, że około 90 procent wsparcia zostało przyznane od początku 2020 roku. Proces aplikowania przez startupy o fundusze jest bardzo prosty, co również zachęca przedsiębiorców do wdrażania nowych pomysłów. Obecnie Israel Innovation Authority koncentruje swoje działania przede wszystkim na zwiększeniu liczby placówek laboratoryjnych w kraju.

Warto także podkreślić, że IIA nie koncentruje się jedynie na wsparciu sektora foodtechnowego. IIA podzielony jest na sześć departamentów (Współpraca ze Start-upami, Wsparcie Rozwoju, Rozwój Infrastruktury Badawczej, Współpraca Międzynarodowa, Rozwój Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych oraz Społeczny Wymiar Technologii) – co pozwala na zróżnicowane wsparcie podmiotów z różnych branży.

Nie jest to jednak jedyna z rządowych instytucji, która wspiera rozwój branży alternatywnych białek. Ministerstwo Nauki i Innowacji również bardzo aktywnie wspiera finansowo rozwój startupów z tym sektorze. W proces ten zaangażowane jest także Ministerstwo Zdrowia, które wspólnie z przedstawicielami IIA opracowało w ubiegłym roku koncepcyjną ścieżkę regulacyjną, która pozwoli w jak najkrótszym czasie zatwierdzić sprzedaż mięsa komórkowego w kraju.

Wsparcie branży foodtechowej w Izraelu nie pochodzi jednak jedynie od agencji państwowych, ale także od placówek naukowych oraz prywatnych inwestorów. Wcześniej wspomniany IIA przekazał w 2022 roku ponad 12 milionów dolarów na rozwój badań naukowych nad alternatywnymi białkami. Rozwój badań, a także intensyfikacja współpracy między podmiotami naukowymi a biznesem, jest obecnie jednym z kluczowych priorytetów rządu. Tu przykładem jest wspomniane wcześniej pierwsze na świecie akademickie centrum badań nad alternatywnymi białkami, którego powstanie ogłosił w ubiegłym roku Izraelski Instytut Techniczny Technion w Hajfie.

Izraelska koncepcja opiera się na założeniu, że wsparcie branży foodtechowej powinno być wielopłaszczyznowe. Jest to stosunkowo młody sektor, który znajduje się dopiero w początkowej fazie swojego rozwoju. Prócz finansowego zabezpieczenia przedsiębiorców, kluczowym wyzwaniem wydaje się być stworzenie odpowiedniego zaplecza infrastruktury badawczej oraz optymalizacji produkcji, w celu obniżenia jej kosztów. Jednym z filarów izraelskiej strategii jest także maksymalna integracja podmiotów zaangażowanych w rozwój branży – przedstawicieli świata nauki, startupów, „dużego” biznesu, think tanków oraz konsumentów.

W 2021 Izrael zainwestował 507 tysięcy dolarów w rozwój mięsa hodowanego komórkowo, co stanowiło ponad 36% inwestycji w ten sektor na świecie. Jak te liczby się zmieniły w 2022 roku oraz jaka jest perspektywa na kolejne lata?

Inwestycje w rozwój mięsa z hodowli komórkowej od kilku lat utrzymują się w Izraelu na bardzo wysokim poziomie. Warto podkreślić, że spośród pierwszych ośmiu firm rozwijających takie produkty na świecie, trzy z nich powstały właśnie w Izraelu (Aleph Farms, Super Meat oraz Believer Meats). Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji w tym sektorze, tu także Izrael przoduje jako drugi na świecie (zaraz za Stanami Zjednoczonymi).

Rok 2021 był rekordowy dla całej branży pod względem inwestycji, które według raportu GFI osiągnęły poziom przekraczający 1,3 miliarda dolarów. W ubiegłym roku odnotowano globalny spadek lokaty kapitału w tym sektorze o ponad 31% (w porównaniu do roku poprzedniego). Mniejsza liczba inwestycji wywołana była przede wszystkim bardzo napiętą sytuacją makroekonomiczną na świecie. Gwałtownie rosnące stopy procentowe napędzane przez podwyższoną inflację, nadal odczuwalne skutki pandemii koronawirusa, a także globalny kryzys energetyczny nie zachęcały inwestorów do zwiększania finansowania w tym sektorze. Pomimo swego olbrzymiego potencjału branża ta nadal traktowana jest przez inwestorów z pewną dozą ostrożności.

Perspektywy dla rynku mięsa hodowanego komórko są jednak optymistyczne. Podyktowane jest to przede wszystkim zmianami regulacyjnymi w kwestii dopuszczenia do sprzedaży. Na początku bieżącego roku naczelny rabin wydał koszerną pieczęć certyfikującą produkty wspomnianej wcześniej firmy Aleph Farms, co również stanowi pewien krok w tym procesie.

Optymistycznymi sygnałami wskazującymi na przyszłość tej dziedziny są także bieżące działania izraelskich firm, które dynamicznie rozwijają swoje zdolności produkcyjne. Pod koniec ubiegłego roku firma Believer Meats rozpoczęła budowę największego zakładu produkującego mięso komórkowe na świecie - jego powierzchnia wyniesie 18,5 tys. mkw. Po uruchomieniu obiekt będzie w stanie produkować co najmniej 10 tys. ton mięsa hodowanego komórkowo rocznie. Inna izraelska spółka z tego sektora, Steakholder Foods, ogłosiła zaś budowę pilotażowego zakładu produkującego tłuszcz komórkowy (o możliwościach produkcyjnych 20 ton w skali roku). Izraelskie spółki inwestują więc w rozwój swojej produkcji, spodziewając się zwiększonego zapotrzebowania na mięso z hodowli komórkowej już w najbliższych latach.

Czy może Pani pokrótce opowiedzieć, w jaki sposób rząd Izraela wspiera startupy - czy to jest dofinansowanie do konkretnego obszaru rozwoju firmy, czy np. są to środki przeznaczone na reklamę i promocję, czy też bardziej wspierane są właśnie innowacje w dziedzinie produkcji żywności?

Przede wszystkim finansowanie i dotacje, które rząd zapewnia jako wsparcie finansowe jest dostępne dla startupów za pośrednictwem różnych programów. Jedną z najważniejszych inicjatyw jest wspomniany wcześniej Izraelski Urząd ds. Innowacji, który oferuje dotacje i pożyczki dla firm technologicznych na wczesnym etapie rozwoju, aby pomóc im w opracowaniu produktów i wprowadzeniu ich na rynek.

Dużym wsparciem jest również inwestowanie w sieć inkubatorów i akceleratorów, które zapewniają startupom infrastrukturę, opiekę mentorską i zasoby do rozwoju biznesu. Programy te oferują środowisko wspierające startupy w rozwoju i skalowaniu ich działalności.

Co więcej, izraelski rząd oferuje zachęty podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej (R&D), co czyni ją atrakcyjną dla startupów do inwestowania w innowacje. Startupy mogą korzystać z obniżonych stawek podatkowych, zwolnień podatkowych i ulg podatkowych na kwalifikujące się wydatki na badania i rozwój.

Aby zwiększyć wskaźnik “sukcesu” startupów na wczesnym etapie rozwoju, ważne jest zapewnienie kapitału na początku ich działalności. Dlatego też rząd wdrożył politykę mającą na celu zwiększenie dostępu do kapitału dla startupów. Przykładem jest Israel Innovation Authority, o którym wspomnieliśmy, aby zapewnić finansowanie i wsparcie dla firm na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto rząd zachęcał do tworzenia funduszy venture capital, zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby napędzać rozwój startupów.

Państwo aktywnie promuje również międzynarodową współpracę i partnerstwa w celu wspierania startupów. Inicjatywy takie jak Israel-Asia Center i Israel-Europe R&D Directorate wspierają połączenia między izraelskimi startupami a globalnymi rynkami, ułatwiając transfer technologii, możliwości inwestycyjne i partnerstwa biznesowe. Istniejemy również my, misje handlowe na całym świecie, w pełni wspierające izraelskie firmy w ich wysiłkach na rzecz globalnej ekspansji i wejścia na nowe rynki.

Wszystko to nie byłoby możliwe bez wspierających to przepisów. Opracowaliśmy więc ramy regulacyjne, które zachęcają do przedsiębiorczości i innowacji, co ma kluczowe znaczenie dla wdrażania innowacji. Izrael uprościł niektóre procesy biurokratyczne, zmniejszył bariery wejścia na rynek i ustanowił środowiska testowe, umożliwiając startupom testowanie innowacyjnych rozwiązań w kontrolowanym środowisku. I oczywiście wciąż do tego dąży.

Rząd inwestuje także w edukację i badania naukowe, aby wspierać wykwalifikowaną kadrę i napędzać innowacje. Wspiera uniwersytety i instytucje badawcze, promując współpracę między środowiskiem akademickim a przemysłem. Pomaga to stworzyć bazę wiedzy i zapewnia startupom dostęp do specjalistycznej wiedzy badawczej.

To tylko kilka przykładów tego, jak izraelski rząd wspiera startupy. Inicjatywy te przyczyniły się do rozwoju ekosystemu startupów i pomogły pozycjonować Izrael jako globalne centrum innowacji i przedsiębiorczości – nie tylko w sektorze foodtechowym.

Jak już wcześniej Pani wspomniała w kwietniu bieżącego roku startup ReMilk otrzymał pierwsze pozwolenie regulacyjne w Izraelu na wprowadzenie na rynek mleka produkowanego w hodowli komórkowej. Jak do tego doszło i czy to pozwolenie otworzy drzwi innym startupom zajmującym się mlekiem i nabiałem produkowanym w hodowli komórkowej lub nawet mięsem hodowanym komórkowo?

ReMilk otrzymał zgodę na wprowadzenie na rynek białka mleka w USA. Firma opracowała białko mleka, które jest identyczne z jego odzwierzęcym odpowiednikiem i umożliwia produkcję wielu produktów mlecznych i to bez udziału krów w procesie produkcji. Aviv Wolf, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy, stwierdził niedawno: "To historyczny moment nie tylko dla ReMilk, ale także dla całej branży alternatywnych białek". Co więcej, ReMilk otrzymał już zgodę na sprzedaż swoich produktów w Singapurze, który jest uważany za lidera w dziedzinie alternatywnych białek.

W kwietniu bieżącego roku Izraelskie Ministerstwo Zdrowia wydało firmie ReMilk zgodę na wprowadzenie na rynek białka mleka produkowanego w hodowli komórkowej w laboratorium. Jest to pierwsza tego typu zgoda wydana w Izraelu. Według ostatnich doniesień medialnych można spodziewać się, że białka mleka ReMilk zostaną także wkrótce dodane do produktów Terra (jednej z firm mleczarskich w Izraelu). ReMilk, który do tej pory zebrał ponad 130 milionów dolarów, podpisał kilka umów z wiodącymi graczami na globalnym rynku spożywczym i już produkuje swoje produkty w ilościach przemysłowych w kilku fabrykach na całym świecie.

Jest to niewątpliwie przełomowe wydarzenie, które jest kolejnym krokiem w procesie transformacji systemu żywnościowego. Zmiany regulacyjne, obok kształtowania świadomości konsumentów oraz optymalizacji procesów produkcyjnych, są fundamentalne dla dalszego rozwoju sektora alternatywnych białek.

Wiemy oczywiście, że nie możemy patrzeć na krótkotrwałe efekty, ale długofalową przyszłość planety. Wspieranie jakiej technologii jest obecnie uważane przez rząd Izraela za najbardziej korzystne z jednej strony biorąc pod uwagę wydajność i koszty, z drugiej zaś długofalowe rezultaty?

Strategia rozwoju branży alternatywnych białek jest oczywiście planem długofalowym. Sektor ten znacznie się rozwinął w ostatnich latach i oczekuje się, że trend ten utrzyma się w przyszłości. W ramach spodziewanego wzrostu liczby ludności możemy obserwować zwiększony popyt na żywność pochodzenia zwierzęcego i rolnictwo przemysłowe, co wraz z troską o środowisko i klimat oraz bezpieczeństwo produkcji żywności, przyspieszy rozwój technologii i produktów w tej dziedzinie.

Izrael stara się pracować nad promowaniem wszystkich rodzajów produktów i technologii z branży foodtechowej. Eksperci z Israel Innovation Authority jednoznacznie określili jednak, że spośród wszystkich kategorii alternatywnych białek, technologia fermentacji ma największy potencjał ekspansji na rynku, a także jest najbardziej “elastyczna”, gdyż pozwala największej liczbie firm do korzystania ze wspólnych obiektów badawczo-rozwojowych.

Prócz inwestycji w technologię fermentacji, olbrzymi potencjał pokładany jest w Izraelu w branżę mięsa hodowanego komórkowego. Wiąże się to ze spodziewanym spadkiem ceny produkcji oraz z optymalizacją procesów produkcyjnych. Pomimo bardzo aktywnego rozwijania tego sektora w wielu krajach w ostatnich latach (w Singapurze, Chinach, Korei Południowej czy Holandii), Izrael ma ambicje, aby na tym polu pozostać światowym liderem.

Wiele renomowanych podmiotów szacuje (przykładowo Euromonitor), że do 2040 roku sprzedaż mięsa z hodowli komórkowej stanowić będzie 10% globalnego rynku mięsa (eksperci Brytyjskiego Barclays’ podają nawet 20%). Dynamizm rozwoju tej branży jest oczywiście uzależniony od tempa spadku cen końcowych takich produktów. Przedstawiciele izraelskiego biznesu oraz rządu są jednak przekonani, że w długofalowej perspektywie mięso komórkowe będzie nie tylko najkorzystniejszą alternatywną ze względu na kwestie środowiskowe, ale także produktem przystępnym cenowo. Laboratoryjna produkcja mięsa wymaga zużycia mniejszych zasobów, choćby ziemi, paszy, wody i antybiotyków, niż w przypadku tradycyjnej hodowli zwierząt. Kluczowym wyzwaniem w tym sektorze pozostaje jednak wciąż kwestia optymalizacji procesu produkcji.