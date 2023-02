Poseł Jan Dziedziczak skierował pismo interwencyjne do MRiRW po zapoznaniu się z postulatami kampanii RoślinnieJemy o transformacji systemu żywnościowego i wsparciu roślinnych alternatyw białka oraz podsumowaniem danych z zeszłorocznej konferencji Plant-Powered Perspectives. Pyta w nim m. in. o plany Ministerstwa na systemowe wsparcie produkcji żywności roślinnej czy priorytetyzowanie wsparcia rolnictwa roślinnego.

W odpowiedzi Ministerstwa, podpisanej przez Ministra Henryka Kowalczyka, podkreśla się wagę ekologicznej produkcji rolnej, rozumianej jako powiązane ze sobą systemy produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. Przytoczony został „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021 – 2030”, którego głównym celem jest rozwój produkcji ekologicznej, w tym rynku żywności ekologicznej.

Jako kampania RoślinnieJemy widzimy potrzebę dyskusji na temat założeń ekologicznej produkcji żywności. Według badań produkcja roślinna ma nawet do 15 razy mniejszy wpływ na środowisko niż produkcja zwierzęca. Gdyby 10% globalnego rynku produktów zwierzęcych zostało zastąpione alternatywnymi produktami pochodzenia roślinnego, możemy szacować, że do 2030 roku moglibyśmy uniknąć emisji 176 milionów ton CO2. Do wchłonięcia takiej ilości gazów cieplarnianych potrzeba ok. 2,7 miliarda drzew. Żeby zwizualizować sobie tę liczbę, możemy wyobrazić sobie, że cała Polska i Czechy pokryte są drzewami - komentuje Alicja Bućko, ekspertka RoślinnieJemy, powołując się na najnowszy raport organizacji Blue Horizon.