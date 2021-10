Just Egg. Roślinna jajecznica z zielonym światłem na debiut w UE

Just Egg. Słynny wegański zamiennik jajecznicy w płynie może trafić na rynek UE w połowie 2022 roku. EFSA właśnie zatwierdziła kluczowy składnik długo oczekiwanego produktu.

29-10-2021

Roślinny zamiennik jajecznicy coraz bliżej debiutu w UE. fot. mat. pras.

Just Egg. Roślinna jajecznica podbija świat

Just Egg to produkowana przez amerykański start-up Eat Just wegańska alternatywa dla jajek w płynie. Produkt dostępny jest w Stanach Zjednoczonych już od 2019 roku, a ostatnio zadebiutował w RPA i Korei Południowej.

Producent Just Egg wciąż czeka na wejście na rynek Unii Europejskiej. Debiut opóźnia się, ponieważ główny składnik produktu - białko fasoli mung został poddany analizie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Pod koniec października panel ekspertów ds. żywienia EFSA zatwierdził kluczowy składnik JUST Egg, uznając go za bezpieczny w świetle przepisów o tzw. "nowej żywności". EFSA zaznacza jednak, że białko fasoli mung nie powinno być stosowane jako jedyne białko w diecie, ponieważ zawiera niższej jakości aminokwasy niż jaja kurze i mleko - informuje bloomberg.com

Just Egg w Europie już od 2022?

- Wejście z Just Egg do Europy będzie jednym z najważniejszych kamieni milowych dla naszej firmy, podobnie jak dla milionów konsumentów, którzy wybierają zdrowsze i bardziej zrównoważone podejście do jedzenia – powiedział Josh Tetrick, dyrektor generalny i współzałożyciel Eat Just cytowany przez vegnews.com

Komisja Europejska będzie musiała zatwierdzić decyzję EFSA, co zwykle zajmuje około sześciu miesięcy. Oznacza to, że ​​Just Egg otrzyma zielone światło na wejście na rynek UE najprawdopodobniej w połowie 2022 r.

W oczekiwaniu na debiut w Europie, producent Just Egg zwiększa swoją obecność w Kanadzie. Substytut jajecznicy w płynie zadebiutował tam niedawno w wybranych sklepach sieci m.in. Walmart, Metro i Whole Foods. Sugerowana cena detaliczna to 5,99 dolarów kanadyjskich. (ok. 19,2 zł - przyp. red.). Co ciekawe, sprzedaż Just Egg w Kanadzie przewyższa już sprzedaż w USA.

Mimo tego Just Egg ma w Ameryce Północnej sporą konkurencję. Produkt rywalizuje m.in. z zamiennikami jaj od kanadyjskiego Nabati Foods, izraelskiego Zero Egg czy marką vEGGie koncernu Nestle (w Europie Garden Gourmet). Eat Just posiada jednak 99,2 proc. udziału w kategorii roślinnych zamienników jaj w USA. Rynek ten w 2020 r. wzrósł o 168 proc.