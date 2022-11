Walczymy o równouprawnienie na półce. Chciałabym, żeby do wyboru było, czy ktoś chce kupić kiełbaskę z boczniaka czy mięsną – mówiła Karolina Kubara, współwłaścicielka marki Dobra Kaloria, podczas debaty "Rynek żywności roślinnej – perspektywiczna nisza rozpycha się w mainstreamie", która odbyła się 7 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Dobra Kaloria wprowadziła w tym roku 17 nowości. Firma otwiera się na eksport.

Karolina Kubara przyznała, że w ostatni czasie dużo firm zaczęło wchodzić w produkcję zamienników mięsa, kierując się wyłącznie danymi o wzrostach tej kategorii. W efekcie powstało sporo słabych jakościowo produktów.

– Obserwowaliśmy efekt wahadła, zachłyśnięcia się nie tylko klientów, ale tez firm. Na tym rynku pojawiły się firmy, które podjęły decyzję tylko na podstawie excela. Brakowało im w portfolio zamienników mięsa. Te zamienniki często były słabe – stwierdziła.

Wzrosty sprzedaży robili "first userzy", którzy po pierwszym spróbowaniu produktów tej kategorii, często się rozczarowali.

– Dobra konkurencja jest zdecydowanie lepsza niż słaba konkurencja, zwłaszcza w nowej kategorii. Wszyscy powinniśmy edukować klientów, zachęcać ich do produktów – podkreślała Karolina Kubara.

Po niekontrolowanym boomie i wzroście nowych firm produkujących żywność roślinną nastąpiło spowolnienie. Do tego doszła inflacja. Coraz więcej osób oszczędza na zakupach.

Czy strefa wegańska w sklepach jest potrzebna?

Zdaniem Karoliny Kubary, nie warto wydzielać w sklepach specjalnych sekcji wegańskich.

– Chciałabym, żeby nasze produkty były sprzedawane jak żywność, żeby do wyboru było, czy ktoś chce kupić kiełbaskę z boczniaka czy mięsną – mówiła Karolina Kubara.

Dobra Kaloria przeprowadziła badania sprawdzające, czy konsumenci wracają do zamienników. Okazało się, że kryterium powrotu do marki jest smak oraz dobra etykieta.

– Taste is the king, healthy is the queen – podsumowała prelegentka.

