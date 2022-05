Kim Kardashian została twarzą Beyond Meat. Internauci nie są zachwyceni

„Wierzę w misję Beyond Meat tak bardzo, że postanowiłam ją wesprzeć najlepszym, co mam – wyczuciem smaku” mówi Kim Kardashian, która na potrzeby reklamy została doradczynią szefa kuchni Beyond Meat ds. smaku.

Autor: AK

Data: 26-05-2022, 13:48

Kim Kardashian w reklamie Beyond Meat/ fot. YouTube.com

Niestety reklama szybko stała się źródłem żartów, bo internauci zauważyli, że celebrytka jedynie udaje, że je promowane przez siebie produkty, w rzeczywistości nawet ich nie przeżuwając.

Co więcej, wiele osób zarzuciło firmie, że mówiąc o dobru planety i konieczności przejścia na roślinną dietę zatrudniła za wysoką gażę jedną z osób, które stały się symbolem współczesnego konsumpcjonizmu.

Jak wypadła Kim Kardashian w reklamie Beyond Meat? Najlepiej ocenić to samemu.