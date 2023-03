Żywność roślinna

Kolejny kraj zakaże mięsnych nazw dla zamienników? "Chodzi o sprawiedliwość"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 12-03-2023, 13:29

Włoski rząd chce zakazać producentom roślinnych zamienników używania nazw nawiązujących do mięsa. Projekt nowych przepisów w tej sprawie trafił już do parlamentu. Mocno wspiera go włoska branża mięsna.

Włoski rząd chce wprowadzić zakaz producentom roślinnych zamienników używania nazw nawiązujących do mięsa. fot. shutterstock