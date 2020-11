Komisja rolnictwa za przesunięciem terminu zakazu stosowania pasz GMO

Izba Zbożowo-Paszowa: apel do premiera o pilną nowelizację ustawy o paszach

KIPDiP: Brak zmian w ustawie nt. pasz GMO to katastrofa dla polskiego drobiarstwa

Komisja zajmowała się w środę dwoma projektami ustaw - autorstwa PiS oraz PSL-Kukiz'15 - dotyczącymi przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych.

Posłowie sprawozdawcy tych projektów wskazywali, że obecnie nie ma możliwości zastąpienie w paszach dla zwierząt importowanej śruty sojowej innym białkiem. Dyskutowano także na temat realizacji programów pozyskiwania krajowego białka, które jednak nie spowodowały zwiększenia jego podaży.

"Analiza bilansu paszowego w Polsce wskazuje, że w naszej strefie klimatycznej praktycznie na obecną chwilę nie ma alternatywnych pasz wysokobiałkowych, mogących całkowicie zastąpić importowaną śrutę sojową. Całkowite zastąpienie białka sojowego krajowymi nasionami roślin strączkowych będzie trudne ze względu na graniczne udziały tych pasz w dietach (dopuszczalne ilości), szczególnie w mieszankach paszowych dla młodego drobiu i młodych świń, a także ze względu na nadmierną zawartość węglowodanów strukturalnych (włókna) oraz substancji antyodżywczych (alkaloidy, taniny)" - czytamy w uzasadnieniu projektu posłów PiS.

Jak mówił Tomasz Zieliński (PiS), śruta sojowa i ziarno soi wraz z importowaną śrutą słonecznikową oraz słonecznikiem stanowią ponad 70 proc. białka używanego do produkcji pasz w Polsce. Rodzima produkcja białka to ok. 26-30 proc. i w głównej mierze składają się na nią nasiona roślin strączkowych, suszone wywary oraz poekstrakcyjna śruta rzepakowa.

Projekt PiS poparło ministerstwo rolnictwa. Wiceminister Ryszard Bartosik poinformował, że projekt ten jest tożsamy z rozwiązaniami przygotowywanymi przez resort.

Posłowie klubu PSL-Kukiz'15 zaproponowali w swoim projekcie wydłużenie terminu moratorium do 2024 r. "Należy zauważyć, że ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, była nowelizowana w 2008 r., 2013 r., 2017 r. oraz 2019 r. Powody nowelizacji terminu wejścia w życie zakazu są niezmienne. Podstawowym powodem jest brak możliwości zastąpienia soi w produkcji" - wskazali w uzasadnieniu posłowie PSL-Kukiz'15.

W ocenie tego klubu, wejście w życie zakazu od 1 stycznia 2021 r. jest niemożliwe do wprowadzenia. Zastąpienie pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych wymaga bowiem czasu. "Soja jest najlepiej przyswajalnym białkiem roślinnym w żywieniu zwierząt" - napisano.