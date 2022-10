Ruszyły zapisy na Plant-Powered Pitching - konkurs dla roślinnych start-upów, w którym powalczą o wsparcie finansowe na rozwój innowacyjnych pomysłów wspierających roślinną rewolucję. Sesja odbywa się w ramach konferencji Plant-Powered Perspectives, która za dążenie w stronę transformacji systemu żywnościowego otrzymała honorowy patronat Parlamentu Europejskiego.

Konferencja Plant-Powered Perspectives: Czas na alternatywy białka

Plant-Powered Perspectives

Z każdym dniem dowiadujemy się więcej na temat programu tegorocznej konferencji Plant-Powered Perspectives. W tym roku konkurs dla startupów będzie akceleratorem dla innowacji z obszaru roślinnych zamienników białka. Jest to świetna okazja dla przedsiębiorców rozwijających swój projekt lub potrzebujących dodatkowej gotówki - pula nagród wynosi aż 100 000 zł. Konkurs ma dwa etapy - pierwszy trwa do 13 października i polega na wypełnieniu krótkiego formularza zgłoszeń, natomiast do drugiego etapu zaproszonych zostanie 5 startupów, które zaprezentują swoje pitchdecki podczas konferencji. Do wygrania są więc nie tylko nagrody pieniężne, ale także darmowe wejście na konferencję, sesje z mentorami, a także "dzika" karta wstępu do 7. edycji akceleratora foodtech.ac - współorganizatora konkursu.

Alternatywy białka będą też w centrum dyskusji podczas aż dwóch paneli konferencyjnych. Na "Protein - the sourcing talk" spotkają się przedstawiciele firm Protein Rise, Roeper GmbH i Hortimex, żeby porozmawiać o dostępności surowców roślinnych. Nad pytaniem, czy roślinne alternatywy mają możliwość konkurować z tradycyjnymi produktami zastanowią się ich polscy i zagraniczni producenci, m. in. One Day More i Umiami, podczas panelu "What's new in New Meat". "Spożycie mięsa rośnie, a jego produkcja jest jedną z najbardziej szkodliwych dla środowiska. Optymalizowanie produkcji zrównoważonych, roślinnych alternatyw białka, które smakiem i wartościami odżywczymi będą odpowiadać lub przewyższać odzwierzęce odpowiedniki, jest kluczowe dla wspierania transformacji systemu żywnościowego, dlatego program konferencji w dużym stopniu zajmują w tym roku roślinne proteiny" - komentuje Katarzyna Sałata, współorganizatorka konferencji.

Kreowanie możliwości dla roślinnych substytutów białka zwierzęcego jest częścią dążenia do bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego systemu żywnościowego. Panel poświęcony zmianom instytucjonalnym w tym kontekście otrzymał honorowy patronat Parlamentu Europejskiego. W ramach niego dyskusję odbędą goście z Holandii, Izraela i Francji. "Do panelu o zmianach instytucjonalno-politycznych zaprosiliśmy Trade Attache Izraela i Holandii - krajów przodujących we wprowadzaniu zmian legislacyjnych ułatwiających wprowadzanie roślinnej żywności na rynek. Z Francji gościmy przedstawiciela Agriculture Cellulaire, organizacji zajmującej się fermentacją precyzyjną, bardzo obiecującą, być może najważniejszą obecnie technologią żywności" - mówi Alicja Bućko, ekspertka ds. zmian instytucjonalnych w RoślinnieJemy.

Program konferencji zaprojektowano w sposób, by uczestnicy konferencji zapoznali się z podsumowaniem aktualnej sytuacji branży roślinnej, a następnie zgłębili jego coraz bardziej szczegółowe aspekty. Z całym programem można zapoznać się na stronie internetowej wydarzenia: https://konferencje.roslinniejemy.org/ppp-2022.

Bilety na konferencję można nabyć na stronie Eventory wydarzenia: https://eventory.cc/event/konferencja-plant-powered-perspectives-2022.