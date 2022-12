Huj!, szwedzka marka roślinnych past śniadaniowych nie tak dawno stała się wiralowym hitem polskich social mediów. Niestety, rynkowa rzeczywistość okazała się brutalna dla niewielkiej firmy, która właśnie ogłosiła bankructwo.

Koniec Huj! Foods. Szwedzka marka przegrała z pandemią i kosztami. fot. Huj! Foods

Huj! Jaki szwedzki start-up podbił polski internet

O firmie Huj! głośno w polskim internecie zrobiło się w połowie 2021 roku. Niewielki szwedzki producent roślinnych past śniadaniowych stał się wiralowym hitem polskich social mediów - co tu dużo kryć - głownie ze względu na charakterystyczną nazwę. Komentujący prześcigali się m.in. w propozycjach potencjalnych haseł reklamowych dla produktów tej marki w Polsce.

Nieprawdą okazały się jednak rozpowszechniane przez jeden z serwisów informacje, jakoby firma planowała wejście na polski rynek.

Zainteresowanym bliżej firmą Huj! polecamy nasz tekst z 2021 roku, w którym zapytaliśmy przedstawicielkę firmy m.in. o to, jak Huj! podchodzi do nietypowej popularności w Polsce czy też o plany wejścia na nasz rynek Huj! Foods. Producent past ze Szwecji wejdzie do Polski?

Huj! Foods ogłasza bankructwo

Niestety, koniec 2022 roku przyniósł przykre wieści dla wszystkich miłośników sympatycznego start-upu. Firma Huj! ogłosiła bankructwo i kończy swoją działalność. O powodach trudnej decyzji założycielka spółki poinformowała w obszernym oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Firma Huj! została założona w Szwecji w 2016 r. przez Alice i Jonasa Knap.

- Od 2016 roku Alicja wraz z resztą załogi HUJ! dokładały starań, by ułatwić jak największej liczbie osób dostęp do odżywczych produktów roślinnych. Była to niesamowita podróż. Wprowadzaliśmy na rynek nowe produkty i smaki, zbudowaliśmy prawdziwą małą fabrykę żywności w Alingsès, byliśmy na targach i zdobyliśmy wiele nagród - czytamy w oświadczeniu.

Huj! Foods przegrał z pandemią i kosztami

Firma przyznaje jednak, że ostatnie lata były dla niej trudne.

- Pandemia w Europie, inflacja na skutek wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny - to wszystko pozostawiło konsumentom mniej pieniędzy w portfelach. Niestety, jako mały biznes, nie mamy wystarczającego bufora, aby przejść przez te problemy - czytamy.

Huj! Foods nie znalazł inwestora

W listopadzie 2022 r. spółka Huj! Foods AB ogłosiła bankructwo.

- Była to trudna, ale konieczna decyzja. Zarząd nie zdołał pozyskać kapitału na dalsze prowadzenie firmy. Niestety, nie udało nam się również sprzedać biznesu, co oznacza, że firma zostanie zamknięta. To dla nas wielki smutek. Uważamy, że Huj i nasze produkty są potrzebne na rynku, ale niestety tym razem czas nie był dla nas odpowiedni - piszą właściciele firmy.

Firma podziękowała jednocześnie wszystkim konsumentom i miłośnikom produktów firmy za wsparcie,

- Bez Was i Waszego zaangażowania nie dotarlibyśmy tak daleko - podsumowała Alice Knap.