Tymbark wchodzi w nową rozwijającą się kategorię produktów roślinnych. Bazą wszystkich pozycji jest polski owies.

Nowe napoje roślinne Tymbark

Tymbark z kolejną innowacją

Innowacyjna dla lidera rynku soków, nektarów i napojów owocowych, linia Tymbark Just Plants produkowana jest w zakładzie w Tymbarku. To pierwsza propozycja wśród napojów roślinnych, która bazuje na polskim owsie.

Marka wyróżnia się prostym składem bez dodatku cukru i innych zbędnych składników, za to z zawartością witamin D i B12 oraz wapnia.

Dzięki aksamitnej konsystencji i przyjemnemu smakowi napoje Just Plants są uniwersalne. Pasują do przygotowywania: owsianek, koktajli, gotowania oraz wypieków. Z kolei wersja Barista jest idealna do spieniania.

Owsiane propozycje od marki Tymbark

Nowa linia obejmuje napoje roślinne na bazie owsa dostępne w kilku smakach:

Tymbark Just Plants owies,

Tymbark Just Plants Barista owies,

Tymbark Just Plants migdał-owies,

Tymbark Just Plants soja-owies

Tymbark Just Plants kokos-owies

Tymbark Just Plants orzech laskowy-owies

Produkty Tymbark Just Plants są dostępne w dwóch pojemnościach: 1 l i 500 ml. Kartony powstały z surowców pochodzenia roślinnego nadających się do recyklingu.

Linia Just Plants jest dostępna od ostatniego tygodnia marca we wszystkich kanałach sprzedaży.

Za projekt opakowań odpowiada agencja Well-Rounded Desing.

Cena sugerowana na półce: ok 9-10 zł za 1 l i ok. 6 zł za 500 ml.

O marce Tymbark

Marka Tymbark jest zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce. Produkty Tymbarku są doskonale znane również na rynkach zagranicznych – w ponad 30 krajach na całym świecie, m.in.: w Rumunii, Litwie, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, USA, Szwecji, Finlandii, Holandii, na Malcie i Cyprze. Tymbark to także jedna z najbardziej wartościowych i najlepiej postrzeganych przez konsumentów marek na polskim rynku.