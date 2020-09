Lidl: Powiększamy asortyment o produkty przeznaczone dla wegan oraz wegetarian

Prezes Intermarché: Planujemy wprowadzić koncept Power we wszystkich supermarketach

- Z myślą o weganach i wegetarianach oraz o wszystkich, którzy chcieliby urozmaicić swoją dietę, postanowiliśmy wyodrębnić „Wege Strefę Lidla". Strefę uruchomiliśmy w maju br., obecnie jest dostępna we wszystkich naszych sklepach w Polsce. Na tę chwilę w Wege Strefie Lidla dostępnych jest około 30 produktów – m.in. alternatywy dla nabiału, roślinno-warzywne dania gotowe, alternatywy dla mięsa czy też pasty warzywne, hummus oraz tofu. Planujemy dalsze rozszerzanie strefy oraz tej grupy produktów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

- Warto również zwrócić uwagę, że Wege Strefa Lidla dostępna jest również na naszej stronie internetowej – lidl.pl. Wierzymy, że ta podstrona może być pomocna i szczególnie interesująca dla osób, których dieta bazuje na produktach roślinnych lub tych, którzy chcą ograniczyć spożywanie mięsa czy produktów odzwierzęcych. Mamy nadzieję, że dzięki oznaczeniom „Dla wegan" weganie w prosty sposób odnajdą wegańskie produkty w naszej ofercie i zaplanują codzienne zakupy. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie strefy wegetariańskiej na lidl.pl, ponieważ zauważamy duże zainteresowanie tego typu dietą. Chcieliśmy pokazać naszym klientom, że mamy szeroką ofertę produktów, stworzonych z myślą o weganach oraz wegetarianach - dodaje.

- Warto również podkreślić, że nieustannie śledzimy trendy obecne na rynku i powiększamy ofertę o produkty przeznaczone dla wegan oraz wegetarian, zarówno pod markami Lidla jak i markami producentów. Podążając za trendem wege, rozszerzyliśmy naszą ofertę m.in. o roślinne burgery i klopsy marki Dobra Kaloria. Produkty są dostępne w stałej ofercie sieci. Ta roślinna alternatywa dla typowych mięsnych produktów to naturalne źródło błonnika, żelaza, magnezu, potasu oraz witaminy B1. Produkty są proste w przygotowaniu sprawdzą się zarówno w wersji klasycznych burgerów, sałatek, ale również jako zielona alternatywa na grilla, gwarantując smak mięsa bez mięsa - tłumaczy przedstawicielka sieci.

- Klienci, którzy wykluczyli ze swojej diety mięso, znajdą w naszych sklepach produkty do przygotowania codziennych posiłków m.in. naleśniki z serem twarogowym i rodzynkami, racuchy, sajgonki z warzywami, dania na patelnie, różnego rodzaju jaglanki i owsianki, pasty z tofu - wymienia.

- Posiadamy również szeroki wybór produktów dla wegan m.in. BIO dżemy, masła orzechowe, pasty warzywne, kasze, oliwy i oleje oraz dania gotowe takie jak pierogi wegańskie. Ponadto w ofercie mamy coraz więcej napojów roślinnych oraz zamienników produktów z mleka krowiego – w tej kategorii hitem stał się PlantOn alternatywa dla jogurtu wyprodukowana na bazie mleczka kokosowego. W dalszym ciągu zamierzamy poszerzać tę grupę asortymentową. Nasi klienci znaleźć mogą również naturalne, wegańskie kosmetyki marki własnej Cien Food for Skin – m.in. kremy i mydła do rąk, maseczki, żele pod prysznic czy balsamy do ciała - podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz.