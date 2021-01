Marka Violife wspiera Veganuary 2021

Ograniczanie zwierzęcych produktów w diecie i zastępowanie ich roślinnymi zamiennikami jest coraz bardziej popularne na całym świecie, w tym także w Polsce. Potwierdza to m.in. zainteresowanie inicjatywą Veganuary (z ang. vegan + january = wegański + styczeń). Jest to brytyjska kampania, której celem jest promowanie diety roślinnej i zachęcenie jak największej liczby osób do wypróbowania diety wegańskiej. Od początku istnienia podjęcie roślinnego wyzwania w ramach Veganuary zadeklarowało już ponad milion osób ze 192 krajów świata.

O tym, że także w Polsce rośnie zainteresowanie kuchnią roślinną, świadczą wyniki badania nawyków żywieniowych w czasie pandemii, które zrealizowała firma Upfield. Wynika z nich, że Polacy chcą ograniczać mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Violife wspiera akcję Veganuary

Do podjęcia styczniowego wyzwania Veganuary zachęca w tym roku Polaków marka Violife, oferująca wegańskie alternatywy dla serów. Violife jest partnerem głównym Veganuary na terenie USA i UK. W Polsce, w ramach działań wspierających planowane jest digitalowe wsparcie mediowe, w tym kampania z influencerami, którzy na czas akcji sami podejmą roślinne wyzwanie. Aktywacja będzie realizowana na kanałach Instagram i TikTok.

Violife to ulubiona marka wegan, wegetarian i fleksitarian na całym świecie. Równocześnie warianty Violife są polecane wszystkim wielbicielom pysznego jedzenia, którzy chcą uzupełnić swoją dietę o produkty pochodzenia roślinnego. Produkty te zdążyły już podbić serca Polaków - od niedawna stanowią bowiem część roślinnego portfolio firmy Upfield Polska.

Na sklepowych półkach w Polsce znajdziemy m.in. wegańskie alternatywy dla sera w plastrach, w blokach, dla sera tartego oraz dla serów kremowych. Poszczególne linie składają się z kilku wariantów smakowych. Produkty Violife są wolne m.in. od laktozy, glutenu, orzechów, soi i konserwantów, dzięki czemu są odpowiednie także dla osób, u których występują alergie i nietolerancje pokarmowe.

Produkty Violife dostępne są już w sklepach sieci Auchan, Netto, E.Leclerc, Stokrotka, Selgros, Spar, wielu sklepach internetowych (np. frisco.pl czy urbanvegan.pl), wybranych sklepach sieci Żabka oraz czasowej ofercie sieci Biedronka, a lista sklepów stale rośnie.