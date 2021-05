Mintel: Rośnie rynek wegańskich innowacji spożywczych

W Polsce, w okresie 5 lat do kwietnia 2021 r., udział nowości w kategorii żywności i napojów z oświadczeniem "wegański" zanotował wzrost z 2% do 15% – mówi Honorata Jarocka Senior Food and Drink Analyst Mintel.

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 10-05-2021, 15:31

Mintel: Rośnie rynek wegańskich innowacji spożywczych; fot. shutterstock

22% Polaków wskazuje, że zawartość warzyw i owoców jest dla nich ważnym czynnikiem zakupowym

28% Polaków, którzy starają się jeść zdrowo, deklaruje, że ogranicza ilość mięsa w diecie. Na rynku niemieckim jest to już 46% respondentów

– Postrzegana jako styl życia przez rosnące grono konsumentów "roślinność" stała się ciekawym oknem możliwości dla marek spożywczych – oknem możliwości z długim "terminem przydatności". Czerpiąc z mody na weganizm, wegetarianizm, a także coraz częściej fleksitarianizm, "roślinność" reprezentuje bardziej "włączający" typ pozycjonowania produktów, który atrakcyjny jest dla szerokiego grona konsumentów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst Mintel.

Jak wynika z danych konsumenckich Mintel, 22% Polaków wskazuje, że zawartość warzyw i owoców jest dla nich ważnym czynnikiem zakupowym.

– Dla porównania, na rynku niemieckim i brytyjskim około jedna trzecia respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem. Dodatkowo, 4% polskich konsumentów poszukuje produktów spożywczych, które są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego. W Niemczech jest to 10% konsumentów, zaś w Wielkiej Brytanii 9%, sygnalizując dalszy potencjał wzrostowy w tym obszarze na rodzimym rynku. Warto także podkreślić, że 28% Polaków, którzy starają się jeść zdrowo deklaruje, że ogranicza ilość mięsa w diecie. Na rynku niemieckim jest to już 46% respondentów – wskazuje badaczka.

– W odpowiedzi na potencjał wokół pozycjonowania roślinnego, rośnie liczba innowacji spożywczych z oświadczeniami "wegański: i "wegetariański", a także coraz częściej właśnie "roślinny" – aczkolwiek ten ostatni typ komunikatu jest jeszcze stosunkowo niszowy – dodaje.

Honorata Jarocka przytacza, że w Europie, w oparciu o bazę GNPD firmy Mintel (Global New Products Database), w okresie pięciu lat do kwietnia 2021 roku, udział nowości w kategorii żywności i napojów z oświadczeniem "wegetariański" wzrósł z 10 do 11%, nowości "wegańskich" z 6 do 12%, a "roślinnych" z mniej niż 1% do ponad 2%. W Polsce natomiast te wzrosty kształtowały się następująco: nowości z oświadczeniem "wegetariański" - wzrost z 4 do 8%, "wegański" – wzrost z 2 do 15% oraz "roślinny" – wzrost z mniej niż 0.5% do niemal 4%.