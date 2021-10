Nestlé z roślinnymi zamiennikami jaj i krewetek

Nestlé rozszerza portfolio żywności roślinnej o roślinne alternatywy dla jaj i krewetek. Produkty zostaną wprowadzone na rynek jako część marki Garden Gourmet.

Substytut jajka Garden Gourmet vEGGie jest wegański, zawiera białko sojowe i kwasy tłuszczowe omega-3 i osiągnął oznaczenie Nutri-Score A. Produkt można ubić jak prawdziwe jajka, może też służyć jako podstawa do frittaty. Nestlé Garden Gourmet wprowadza również Vrimps, roślinną alternatywę dla krewetek. Vrimps są wytwarzane z mieszanki wodorostów, groszku i korzenia konjac i mają oznaczenie Nutri-Score B.

Obok wegańskich jajek, koncern rozszerza swoją ofertę roślinnych owoców morza o Garden Gourmet Vrimp. Jest całkowicie wegańska, wykonana z połączenia wodorostów, grochu i korzenia konjac. W składzie ma błonnik i Nutri-Score B. Ma również autentyczną teksturę i smak soczystych krewetek. Nadaje się jako dodatek do sałatek i poke bowls, a także do dań smażonych, makaronów lub jako dodatek do pizzy.