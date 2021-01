Nestle i Tesco zachęcają pracowników do przejścia na dietę wegetariańską

Veganuary to globalna inicjatywa, która zachęca do wypróbowania diety wegańskiej i wegetariańskiej w styczniu i ewentualnego przedłużenia jej na kolejne miesiące roku. Organizatorzy akcji informują, że wyzwanie w 2021 r. podjęło 350 tys. osób, co stanowi 50-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku.

Wśród osób, które zobowiązały się wziąć udział w Veganuary są między innymi zespoły kierownicze Nestlé, Bloomberg, Marks & Spencer, Quorn (producent zamienników mięsa - przyp. red.), Tesco oraz wiodących firm księgowych PwC i EY.

Jednym z największych liderów firm biorących udział w inicjatywie jest Marco Settembri, szef Nestlé na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną.

- Promujemy wegetarianizm w wielu naszych produktach i inicjatywach. Dobrze zaplanowana dieta roślinna może zaspokoić potrzeby żywieniowe na wszystkich etapach życia. Są też korzyści dla środowiska i zdrowia - dodał.

Settembri przyznał, że w 2021 r. Nestle zachęca wszystkich swoich pracowników do spróbowania diety roślinnej.

- Zachęcam wszystkich pracowników do wzięcia udziału w Veganuary i zapisania się do wyzwania. Zainspirujemy ich pysznymi przepisami z naszej linii Garden Gourmet, wegańskimi opcjami w restauracjach, wskazówkami ekspertów i poradami dietetycznymi - dodał.

Co ciekawe, część wegan i wegetarian bojkotuje Nestle ze względu na praktyki biznesowe koncernu sprzed lat. Wśród głównych zarzutów wobec firmy wymienia się m.in. agresywną kampanię promującą mleko modyfikowane zamiast mleka matki, którą firma przeprowadziła w krajach rozwijających się w latach 70.

Po wewnętrznym dochodzeniu Nestlé przyznało, też, że w łańcuchu dostaw koncernu występowało zjawisko pracy przymusowej. Koncern spotkał się również z zarzutami m.in. o pracę dzieci, nieetyczne wydobycie wody i wylesianie.

Według badania The Vegan Society, ponad 13 milionów Brytyjczyków ograniczyło spożycie mięsa podczas pandemii koronawirusa.