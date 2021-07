Netto z licznymi produktami wegańskimi

W najnowszej ofercie Netto znalazły się liczne propozycje wegańskie, w tym produkty popularnych producentów żywności bezmięsnej.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 23-07-2021, 15:02

Netto z licznymi produktami wegańskimi. Fot. ksokolowska / Shutterstock.com

Najnowsza oferta Netto obejmuje liczne produkty bezmięsne – od tofu, przez hummusy po wegańskie plastry i słodkości.

Badanie przeprowadzone na początku roku przez Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS pokazuje, że ponad 1/3 Polaków (35 proc.) sięga przynajmniej od czasu do czasu po żywność wegańską, a w grupie wiekowej 18–24 lata odsetek ten sięga aż 51 proc[1].

Zmiana postaw i wyborów klientów oraz rosnąca dostępność produktów wegetariańskich to wybrane powody, dla których coraz więcej osób decyduje się na ograniczenie spożywania mięsa i produktów odzwierzęcych, a często nawet całkowitą z nich rezygnację.

W odpowiedzi na te potrzeby i trendy w najnowszej ofercie Netto znalazły się liczne propozycje wegańskie, w tym produkty najpopularniejszych producentów żywności bezmięsnej.

Na śniadanie

Dzień można zacząć klasycznie od musli na napojach roślinnych. Klienci Netto mają do wyboru napoje Alpro: sojowy (różne rodzaje za 3,69 PLN za 250 ml), kokosowy lub owsiany (9,99 PLN za 1 l), napój sojowy Happy (4,99 PLN za 1 l) lub napój owsiany Inka (7,99 PLN za 1 l).

Do kanapek sprawdzą się wegańskie plastry Violife (5,99 PLN za 100 g), hummus Perla (3,99 PLN za 160 g lub 4,99 PLN za 210 g hummusowego Tria), a także pasztet wegański Dziarskie Jarskie (5,99 PLN za 220 g). Miłośnicy śniadań na słodko ucieszą się z kremu z kakao i orzechami wegańskielove (7,99 PLN za 200 g). Fanów szybkich rozwiązań może zainteresować danie gotowe w kubeczku Breakfast Planton (4,99 PLN za 170 g). Posiłek dopełni kawa z wegańską śmietanką 15 proc. Planton (3,99 PLN za 200 g).

Na obiad

Jednym z najpopularniejszych składników wegańskiego obiadu jest tofu. W Netto klienci znajdą tofu Lunter (3,99 PLN za 180 g – różne rodzaje), które można przyrządzić na wiele sposobów. Jeśli zdecydujemy się na smażenie, na pewno przyda się olej kokosowy (19,99 PLN za 900 ml), który można dodatkowo zastosować np. w pielęgnacji włosów.

Wśród dostępnych dań gotowych na półkach Netto odwiedzający znajdą gulasze wegetariańskie: z pieczarkami So Food (7,99 PLN za 330 g) lub Pudliszki z ciecierzycy albo quinotto z fasolą (6,99 PLN za 500 g), a także burgery: Vege (5,99 PLN – różne rodzaje) lub U Jędrusia – buraczane lub warzywne z kaszą jaglaną (4,99 PLN za 200 g). Kolejną propozycją są pierogi wegańskie Virtu: z ziemniakami i tofu lub brokułami, tofu i szpinakiem (3,99 PLN za 400 g). Dużą popularnością cieszą się także wyroby Dobra Kaloria: klasyczne roślinne klopsy, kiełbaski węgierskie, klasyczne roślinne kiełbaski lub roślinny gyros a'la kurczak (7,99 PLN – różne gramatury). Jako dodatek do kiełbasek lub burgerów warto spróbować sosu Vegeneze Vega Up (5,99 PLN za 420 g).

Desery i dodatki

W ofercie sieci kupujący znajdą wegańskie lody Grycan (11,99 PLN za 500 ml) o różnych smakach. Warto spróbować także deseru sojowego Alpro (3,49 PLN za 125 g – różne rodzaje). Z kolei do wszelkich napojów dodatkiem będzie lód, którego szybkie przygotowanie (w kilka minut bez konieczności wcześniejszego chłodzenia!) umożliwi kostkarka do lodu z wbudowanym zbiornikiem na wodę o pojemności 1,5 l z łopatką do lodu w zestawie (379 PLN). Obsługa kostkarki jest prosta i odbywa się przez dotykowy panel.

Warto także pamiętać o świeżych owocach i warzywach, które stanowią zdrowy dodatek do każdego dania – Netto ma w stałej ofercie 150 gatunków owoców i warzyw, wśród których na uwagę w tym tygodniu zasługują morele (3,99 PLN za 500 g), pomidory Rosamunda (10,99 PLN za 1 kg), pomidory żółte (7,99 PLN za 1 kg), limonki (0,99 PLN za 1 szt.), borówka amerykańska (9,99 PLN za 500 g) i pieczarki mini (2,79 PLN za 250 g).

Oferta borówek i pieczarek ważna jest od 29 do 31 lipca. Oferta pozostałych produktów spożywczych ważna jest 26 do 31 lipca. Oferta kostkarek do lodu ważna jest od 29 lipca do wyczerpania zapasów.