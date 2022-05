Nielone zmienia się w Planeat i planuje wejście na rynki zagraniczne

Nielone wprowadziło markę parasolową. Pod nową nazwą Planeat współzałożyciele start-upu - Martyna Polak i Andy David Staniek - planują wejście ze swoimi zamiennikami mięsa na rynki zagraniczne.

Martyna Polak i Andy David Staniek, założyciele Planeat (Nielone)

Nielone przechodzi rebranding i zmienia się na Planeat.

- Szykujemy kolejne produkty. Nielone było naszą marka i produktem jednocześnie. Chcemy robić kolejne nowości, a trudno byłoby wprowadzać kolejne rodzaje roślinnych zamienników mięsa pod nazwą jednego produktu. Potrzebna była marka parasolowa - tłumaczy Martyna Polak, współzałożycielka Planeat.

Jak wymienia, nowa nazwa "Planeat" łączy w jednym słowie mocne idee bandu: "planet", "plant", "plan", "eat" i "neat.

Łączymy to, w co wierzymy, co jest dla nas ważne i ta nazwa to podsumowuje

Martyna Polak, Planeat (Nielone)