Nowe roślinne "mięso" dostępne w Polsce

Polacy chcą zmieniać swoją kuchnię – sukcesywnie zmniejszają spożycie mięsa, szukając roślinnych alternatyw. „To długofalowy trend, konsekwentnie przybierający na sile”, wskazuje Marta Linowska, New Business Manager w Unilever. „Chcemy odżywiać się zdrowo i jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami. Coraz więcej z nas czuje też odpowiedzialność za kondycję planety, troszczy się o środowisko i dobrostan zwierząt. Stąd coraz liczniejsza w Polsce grupa fleksitarian, stanowiących już niemal połowę społeczeństwa”.

W efekcie, polscy konsumenci coraz częściej poszukują na półkach produktów, które zastąpią na ich talerzach mięso pochodzenia zwierzęcego. Co ważne, największą barierą ograniczenia jego konsumpcji, a więc jednocześnie ogromnym wyzwaniem dla producentów, jest niepowtarzalny smak mięsa. Konsumenci nie chcą się z nim rozstawać. Jak mówi Linowska, to właśnie doskonały mięsny smak tkwi u podstaw globalnego sukcesu The Vegetarian Butcher. Produkty tej marki, dotychczas dostępne w ponad 40 krajach w 30 000 punktach sprzedaży, od maja będą obecne w szerokiej dystrybucji w całej Polsce.

To, co wyróżnia The Vegetarian Butcher na rynku na tle producentów z tej kategorii, to niepowtarzalna historia powstania marki oraz innowacyjne produkty. Nie są one zamiennikami czy odpowiednikami mięsa, ale zupełnie nowym mięsem roślinnym.

The Vegetarian Butcher narodził się z miłości do… smaku mięsa. Jej twórca Jaap Korteweg pochodził z tradycyjnej rodziny farmerów, od dziewięciu pokoleń zajmującej się prowadzeniem gospodarstw. Zawiedziony i rozgoryczony procesem hodowli zwierząt i produkcji mięsa, postanowił zostać wegetarianinem, wierząc, że nie musi to oznaczać rezygnacji z ukochanych smaków. Marzył o stworzeniu produktów, które będą cechować się idealnym mięsnym smakiem, ale bez konieczności wykorzystywania zwierząt. Przez wiele lat pracował z producentami białka roślinnego, naukowcami i szefami kuchni nad innowacyjną recepturą. Wszystko po to, by oddać smak wieprzowiny, wołowiny i kurczaka w produktach roślinnych, które jednocześnie zachowują podobne wartości odżywcze do mięsa zwierzęcego. Tak powstał The Vegetarian Butcher, mając wizję, by zostać rzeźnikiem przyszłości - działającym bez udziału zwierząt, który oferuje produkty cechujące się smakiem, teksturą i zapachem właściwym mięsu.

„Dziś, wprowadzając na polski rynek produkty The Vegetarian Butcher, możemy śmiało powiedzieć, że mięso roślinne staje się faktem. Mówimy jasno - to koniec kompromisu! Rzeźnik przyszłości proponuje konsumentom mięso - innowacyjne na rynku, idealnie odtwarzające mięso zwierzęce, perfekcyjne mięso… roślinne. Jesteśmy pewni, że nasze produkty spełniają oczekiwania nie tylko wegan i wegetarian, ale i wszystkich, którzy, tak jak my, kochają smak mięsa”, podkreśla Linowska.

W 2020 roku The Vegetarian Butcher dał się poznać polskim konsumentom w ofercie Unilever Food Solutions. Marce zaufali kluczowi partnerzy – produkty są w ofercie takich sieci jak Burger King, Bobby Burger, Papa John’s, Ikea czy sieć kantyn biurowych Sodexo.

A już od 15 kwietnia produkty The Vegetarian Butcher znajdą się w limitowanej ofercie w sieci sklepów Biedronka. Następnie od początku maja będą na stałe w sklepach Carrefour i Leclerc w całej Polsce, a w kolejnych sieciach pojawią się w najbliższych miesiącach.