Nowość! SmakoWita Owsiana

Od kilku tygodni w sklepach jest dostępny nowy wariant pod marką SmakoWita – ”owsiana”. To pierwszy na polskim rynku produkt do smarowania pieczywa z dodatkiem ekstraktu z owsa. SmakoWita owsiana to produkt w 100% roślinny, który posiada międzynarodowe oznaczenie jakości „V-label”.

Autor: Artykuł promocyjny ZT Kruszwica

Data: 23-07-2021, 14:50

Margaryna „SmakoWita” jest na polskim rynku już niemal 20 lat. To lider innowacji, które budują wartość kategorii i napędzają jej rozwój. SmakoWita to marka, która nie boi się nowości i lubi eksperymentować, spełniając przez to oczekiwania najbardziej wymagających konsumentów. Przygotowując formułę nowego wariantu „owsianego”, postawiono na nowy składnik, który jest obecnie niezwykle popularny na rynku, czyli owies. Ze względu na swoje wartości odżywcze znajduje on coraz szersze zastosowanie w różnych produktach spożywczych, takich jak płatki śniadaniowe, ciastka, desery, a nawet roślinne odpowiedniki produktów mlecznych. Unikalne połączenie zalet cennych olejów i tłuszczów roślinnych oraz ekstraktu z owsa to pomysł, który zaowocował stworzeniem nowego, „owsianego” wariantu pod marką SmakoWita.

SmakoWita „owsiana” jest świetną odpowiedzią na rosnącą popularność diet wegetariańskiej i wegańskiej. Jej skład oparty jest na bazie naturalnych olejów i tłuszczów roślinnych. Dlatego stanowi ona doskonałą ofertę dla konsumentów poszukujących produktów, które swoim składem i wartościami odżywczymi wspierają nie tylko smaczne, ale również zdrowe wybory.

Czy nowa SmakoWita „owsiana” może być alternatywą dla masła? Warto spróbować i się przekonać!