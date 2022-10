Bakalland łączy się z firmą Purella Superfoods i zmienia nazwę na FoodWell. - Stawiamy na żywność roślinną, prozdrowotną i funkcjonalną. To strategia długofalowa, ale oczywiście w jedności siła, również tej biznesowej. Łatwiej będzie przetrwać razem chociaż przed nami bardzo ciężkie czasy - mówi nam Marian Owerko, założyciel Bakallandu, CEO FoodWell (Bakalland).

Marian Owerko, CEO FoodWell (Bakalland) zapowiedział połączenie Bakallandu z Purellą. Marki będą funkcjonować bez zmian i rozwijać dotychczasowe brandy i produkty. FoodWell to nowa marka korporacyjna/fot. PTWP

FoodWell - czyli Bakalland i Purella łączą siły. Co to oznacza?

Marian Owerko podkreśla, że połączone marki Bakalland i Purella będą funkcjonować bez zmian i rozwijać dotychczasowe brandy i produkty. Firmy i brandy Bakalland i Purella będą działać w ramach nowej grupy FoodWell. To nowa marka korporacyjna a nie nowy brand na opakowaniach.

Bakalland i Purella łączą siły. W planach nowości i ekspansja. Co połączenie oznacza dla obu firm?

Bakalland pokazał przez wiele lat, że nie tylko rozumie potrzeby klientów, ale też że jest w stanie zagwarantować stabilny rozwój biznesowy i budować duże kategorie. Purella to innowacyjna spółka, który świetnie rozumie współczesne trendy. Te firmy idealnie do siebie pasują. Po połączeniu tworzymy grupę o bardzo dużym potencjale produkcyjnym oraz o wyróżniającej się sile dystrybucyjnej, skupionej w obecnych kanałach, ale najdynamiczniej w e-commerce oraz eksporcie - mówi nam Marian Owerko, założyciel i prezes Bakallandu, CEO FoodWell.

Bakalland+Purella=FoodWell

Podmiotem o jakiej skali, profilu i ambicjach będzie po połączniu Bakalland i Purella?

- W ciągu kilku lat chciałbym abyśmy przekroczyli 1 miliard przychodów przy 33% biznesu z eksportu i e – commerce. To nie będzie nowy podmiot ale tylko lub aż nowa nazwa – FoodWell - dodaje Marian Owerko.

Bakalland i Purella Superfoods szacują, że łącznie za 2022 rok wypracują 650 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Rafał Brzoska i Marian Owerko razem pod nowym szyldem

Kto zasiądzie za sterami FoodWell?

- Udało się skompletować prawdziwy „dream team”, najlepszy zespół jaki mogłem sobie wyobrazić. Na stanowiskach wiceprezesów zarządu będą mnie wspierać: Michał Czerwiński (CCO) i Karol Kleszcz (CFO). W zarządzie FoodWell będą pracować również: Artur Ryczkowski (CSO), Artur Gajewski (CMO) i Tomasz Szafarczyk (COO). Dla realizacji naszej strategii bardzo ważna jest obecność w akcjonariacie Rafała Brzoski, co wzmacnia nasze plany biznesowe - zaznacza Owerko.

Co Bakalland i Purella zyskają na fuzji? Ekspert: Trzymam kciuki za ten projekt

FoodWell czyli Bakalland i Purella stawiają m.in. na roślinne zamienniki mięsa

FoodWell czyli Bakalland z Purellą zamierzają wejść na rynek roślinnych zamienników. Skąd zainteresowanie tym sektorem?

- Potrzeby i oczekiwania klientów się zmieniają, więc producenci spożywczy muszą ewoluować. Obserwujemy to, co dzieje się na bardziej rozwiniętych rynkach i bez wątpienia zyskującym na popularności trendem są roślinne zamienniki mięsa i mleka. Będziemy inwestować w tę kategorię i rozwijać własne produkty. Zamierzamy robić to stopniowo bo trend jest widoczny i bardzo ciekawy. Ciekawe jest to, że w zamiennikach batonów czekoladowych jesteśmy od 12 lat a już w zamiennikach kawy - produkując kawę zbożową Anatol od ...1816 r. Zamierzamy więc nawiązać do tradycji ale zgodnie z trendami. W tej chili mamy w portfolio pięć marek - więc nowa kategoria nie zmieni naszego postrzegania, mimo że jest bardzo istotna - zapewnia Marian Owerko.

Zamienniki mięsa pojawią się na polskim rynku jeszcze w tym roku pod marką Purella.

FoodWell - plany inwestycyjne

- Będziemy inwestować w unowocześnienie produkcji we Włocławku, aby moce produkcyjne pozwoliły na prowadzenie biznesu w większej skali. W dalszej perspektywie może pojawić się potrzeba uruchomienia oddzielnej fabryki zamienników mięsa, ale decyzję w tej sprawie podejmiemy, gdy popyt na takie produkty będzie to uzasadniał. W najbliższym czasie mamy również w planie inwestycje w moce produkcyjne w obszary płatków i granoli - dodaje szef Bakallandu.

I zapewnia, że firma chce rozwijać się w Polsce i zdecydowanie mocniej wspierać swoje marki ale eksport musi absolutnie przyspieszyć. - Do tej pory rozwijaliśmy ten obszar solidnie ale teraz musimy do tego dodać dynamikę - zapewnia Owerko.

Założyciel Bakallandu przyznaje, że FoodWell stawia na rozwój organiczny.

- On jest najważniejszy i wbrew pozorom najszybszy ale patrzymy na jeden wybrany obszar geograficzny czyli rynek skandynawski, który jest blisko i generuje większe marże. Jednak na razie nie jesteśmy w żadnym procesie zakupowym - dodaje.

Wyzwania branży spożywczej

Nie jest tajemnicą, że branża spożywcza od 3 lat, podobnie jak inne sektory gospodarki, narażona jest na nieznane dotąd wyzwania: najpierw pandemia, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie wysoka inflacja i rosnące koszty surowców, transportu i logistyki, opakowań, energii. Jak do tych wyzwań podchodzi Bakalland i Purella?

- Stawiamy na żywność roślinną, zdrową i funkcjonalną to strategia długofalowa ale oczywiście w jedności siła również tej biznesowej i łatwiej będzie przetrwać razem chociaż to bardzo ciężkie czasy - przyznaje Marian Owerko.

5 zmian kadrowych w Bakallandzie. Na kogo postawił Marian Owerko?

FoodWell - czy Bakalland wróci na GPW

W 2014 r. GPW wykluczyła akcje Bakallandu z obrotu giełdowego. Czy FoodWell rozważy wejście/ powrót na parkiet?

- W przyszłości nie wykluczamy takiego rozwiązania - odpowiada Marian Owerko.

Konkurenci i eksperci o połączeniu Bakallandu z Purellą

Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o., a wcześniej m.in. prezes zarządu ZPC Otmuchów, mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że Bakalland i Purella to firmy, które pasują do siebie.

Mam dobre zdanie na temat menedżerów zarządzających obiema spółkami i to nie tylko na najwyższym szczeblu - mówi nam Marek Piątkowski, dyrektor generalny firmy Bewa, a wcześniej m.in. prezes zarządu ZPC Otmuchów.

Fuzja Bakallandu i Purelli wygląda na dobrze przemyślany i przygotowany biznesowo krok, który w sektorze przekąsek czy żywności funkcjonalnej może dużo pozmieniać - mówi Jan Kolański, prezes Grupy Colian.

W ocenie Kolańskiego fuzja Bakallandu i Purelli ma dość typowy model biznesowy.

- Młoda, dynamiczna, ale i już doświadczona w innowacyjnych produktach firma oraz doświadczony i stabilny gracz rynkowy. Potencjał takiego podmiotu może być bardzo duży, o ile w nowej strategii spółki uda się wykorzystać zarówno mocne strony Bakallandu jak i Purelli oraz zniwelować zagrożenia, które pojawiają się przy każdej fuzji - dodaje.

Według mnie wraz z tą transakcją startuje dynamiczny proces tworzenia europejskiej marki prozdrowotnej o polskich korzeniach - komentuje połączenie Bakallandu i Purelli Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri w Banku BNP Paribas

Jego zdaniem Bakalland ma to, czego brakuje Purelli.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Marian Owerko panelistą sesji inauguracyjnej

Marian Owerko, szef Bakallandu weźmie udział w XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Konferencja to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Marian Owerko, prezes Bakallandu, weźmie udział w sesji inauguracyjnej pierwszego dnia FRSiH 2022, zatytułowanej: Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna, która odbędzie się 7 listopada 2022, godz. 9.00-11.00.

Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna/ 7 listopada 2022 • 09:00-11:00

Tematyka sesji:

Scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych

Rynkowe konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku

Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji

Kryzys to nie tylko wyzwania, ale także możliwości

Think Agile - hasłem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Spotkania na FRSiH każdego roku przynoszą uczestnikom i słuchaczom konstruktywne wnioski, diagnozy dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej oraz handlowej oraz HoReCa.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Gospodarka cyrkularna, cyfryzacja, nowe technologie, geopolityka, zmiany świadomości konsumentów kształtują codzienność branży spożywczej dziś i wykuwają jej kształt na przyszłość. Dlatego w dyskusjach wiele miejsca poświęcamy zrównoważonej, technologicznej, geopolitycznej i mentalnej rewolucji, której sektor spożywczy i handlowy jest częścią, a w wielu wypadkach nadaje jej ton.

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PostalSpozywczy.pl DlaHandlu.pl HoReCaTrends.pl

